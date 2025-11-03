Риз Уизерспун призналась, что страдала от послеродовой депрессии

Американская актриса Риз Уизерспун откровенно рассказала о своей борьбе с послеродовой депрессией, впервые подробно поделившись пережитым опытом. Daily Mail пишет, что после рождения старшей дочери Авы Риз столкнулась с тяжелым эмоциональным состоянием, о котором долго не решалась говорить вслух.
По словам актрисы, первые месяцы материнства стали для нее настоящим испытанием.
«Это было ужасно. В первые шесть месяцев я одновременно была счастлива и подавлена. Я все время плакала, не спала ночами, чувствовала полное истощение», — призналась Уизерспун.
Актриса отметила, что не ожидала, насколько сильно гормональные изменения могут повлиять на психику. Симптомы усилились после того, как она прекратила грудное вскармливание.
«Это был гормональный спад, которого я совсем не ждала. Сначала сразу после родов, а потом снова, когда перестала кормить грудью через шесть месяцев», — рассказала звезда.
Риз призналась, что в тот период чувствовала себя одинокой и не получала необходимой поддержки. Она долго скрывала своё состояние из-за страха быть осуждённой.
«Тяжело быть молодой мамой, когда тебе со всех сторон говорят, как надо рожать, кормить и воспитывать. У всех есть мнение, и это слишком», — добавила актриса.
Уизерспун подчеркнула, что послеродовая депрессия остаётся темой, о которой многие женщины стесняются говорить. Она надеется, что её история поможет другим матерям понять, что они не одни и не должны стыдиться своих чувств.
