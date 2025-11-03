Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Риз Уизерспун призналась, что страдала от послеродовой депрессии

«Я плакала без остановки и не спала ночами»
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун

Американская актриса Риз Уизерспун откровенно рассказала о своей борьбе с послеродовой депрессией, впервые подробно поделившись пережитым опытом. Daily Mail пишет, что после рождения старшей дочери Авы Риз столкнулась с тяжелым эмоциональным состоянием, о котором долго не решалась говорить вслух.

По словам актрисы, первые месяцы материнства стали для нее настоящим испытанием.

«Это было ужасно. В первые шесть месяцев я одновременно была счастлива и подавлена. Я все время плакала, не спала ночами, чувствовала полное истощение», — призналась Уизерспун.

Актриса отметила, что не ожидала, насколько сильно гормональные изменения могут повлиять на психику. Симптомы усилились после того, как она прекратила грудное вскармливание.

«Это был гормональный спад, которого я совсем не ждала. Сначала сразу после родов, а потом снова, когда перестала кормить грудью через шесть месяцев», — рассказала звезда.

Риз призналась, что в тот период чувствовала себя одинокой и не получала необходимой поддержки. Она долго скрывала своё состояние из-за страха быть осуждённой.

«Тяжело быть молодой мамой, когда тебе со всех сторон говорят, как надо рожать, кормить и воспитывать. У всех есть мнение, и это слишком», — добавила актриса.

Уизерспун подчеркнула, что послеродовая депрессия остаётся темой, о которой многие женщины стесняются говорить. Она надеется, что её история поможет другим матерям понять, что они не одни и не должны стыдиться своих чувств.

Ранее стало известно, почему Риз Уизерспун откладывает помолвку с возлюбленным.