В работе над сериалом «Государь» принимали участие консультанты и историки

«Конечно, работали консультанты, работали историки, но дело в том, что история Петра настолько запутанная, что, читая разных историков, вы будете видеть разные портреты. В любом повествовании, даже историческом, существует неточность. Например, исследователь Николай Устрялов писал о Петре одно, у Сергея Соловьева он другой, у Николая Карамзина третий, и так далее. Это очень сложно, потому что несмотря на то, что история — это все-таки наука, но в отличие от археологии, она неизбежно подвергается личным корректировкам любого из историков. И, равно как и мы, авторы фильма, тоже вносим свое представление, которое соизмеряется с нашим пониманием этой личности», — сказал собеседник агентства.