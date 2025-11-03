Милош Бикович задумался о переезде в Москву

Сербский актер Милош Бикович заявил, что теперь воспринимает Москву не просто как место работы, а как свой дом. Об этом он рассказал в интервью с Мадонной Мур.
«Часто бываю в Москве: примерно 60 % времени я провожу здесь. Она все больше и больше становится мне как дом и меньше — просто работа», — высказался артист.
По словам Биковича, на данный момент он живет в Белграде, но уже думает о переезде.
«Надеюсь, что скоро у меня появится семейный очаг в Москве. И только сейчас я начал думать о том, чтобы жить здесь с семьей», — сказал он.
10 января стало известно, что Бикович стал отцом. У него родился сын. Актер женат на сербской модели Иване Малич, с которой состоит в отношениях с 2022 года.
Ранее Милош Бикович рассказал о воспитании сына.