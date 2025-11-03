Умерла актриса Инна Штеренгарц

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кастинг-директор, сценарист и актриса Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет в свой день рождения, сообщается на портале «Кино-театр.ру».
«Штеренгарц Инна Израилевна. Ушла из жизни 2 ноября 2025 года, в день своего рождения», — говорится в сообщении на портале.
Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, затем работала заведующей литературной частью театра, после — редактором документальных фильмов на Свердловской киностудии.
Как актриса она снималась в таких картинах, как «Макаров», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «По ту сторону волков», «Метаморфозис».