Умерла актриса Инна Штеренгарц

Актриса скончалась в возрасте 77 лет
Инна Штеренгарц в фильме «Метаморфозис»
Инна Штеренгарц в фильме «Метаморфозис»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кастинг-директор, сценарист и актриса Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет в свой день рождения, сообщается на портале «Кино-театр.ру».

«Штеренгарц Инна Израилевна. Ушла из жизни 2 ноября 2025 года, в день своего рождения», — говорится в сообщении на портале.

Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, затем работала заведующей литературной частью театра, после — редактором документальных фильмов на Свердловской киностудии.

Как актриса она снималась в таких картинах, как «Макаров», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «По ту сторону волков», «Метаморфозис».