Дженнифер Энистон снялась с возлюбленным-гипнотерапевтом: «Моя любовь»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась с возлюбленным-гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Артистка опубликовала фото в соцсети.
56-летняя Дженнифер Энистон стояла за спиной 50-летнего Джима Кертиса и обнимала его. Влюбленные улыбались и смотрели в сторону. Гипнотерапевт был запечатлен в черном джемпере, брюках и часах. Артистка поздравила бойфренда с юбилеем под снимком.
«С днем рождения, моя заветная любовь», — написала знаменитость.
Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.
Дженнифер Энистон дважды состояла в браке. В 2000 году актриса вышла замуж за Брэда Питта, однако спустя пять лет они расстались. В 2011 году стало известно, что звезда «Друзей» встречается с Джастином Теру. Они познакомились на съемках фильма «Жажда странствий». В августе 2012-го пара обручилась, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м супруги объявили о расставании.
Ранее Дженнифер Энистон вспомнила, как отец-актер отговаривал ее идти по его стопам