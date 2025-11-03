Ричмонд
Дженнифер Энистон снялась с возлюбленным-гипнотерапевтом: «Моя любовь»

Актриса поделилась фото с бойфрендом

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась с возлюбленным-гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Артистка опубликовала фото в соцсети.

Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети
Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети

56-летняя Дженнифер Энистон стояла за спиной 50-летнего Джима Кертиса и обнимала его. Влюбленные улыбались и смотрели в сторону. Гипнотерапевт был запечатлен в черном джемпере, брюках и часах. Артистка поздравила бойфренда с юбилеем под снимком.

«С днем рождения, моя заветная любовь», — написала знаменитость.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.

Дженнифер Энистон дважды состояла в браке. В 2000 году актриса вышла замуж за Брэда Питта, однако спустя пять лет они расстались. В 2011 году стало известно, что звезда «Друзей» встречается с Джастином Теру. Они познакомились на съемках фильма «Жажда странствий». В августе 2012-го пара обручилась, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м супруги объявили о расставании.

