«Русский авось»: Виторган о том, как пережил атаку ВСУ в Туапсе

«В общем, я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: “А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?”. И так далее. Люди ухмылялись, махали руками: “Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет…”», — написал актер.