Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Русский авось»: Виторган о том, как пережил атаку ВСУ в Туапсе

Актер рассказал про отсутствие реакции жителей Туапсе на сообщения об атаке
Максим Виторган
Максим Виторган

Актер Максим Виторган поделился в своем Telegram-канале удивлением от отсутствия реакции жителей Туапсе на сообщение об угрозе атаки беспилотников и призыве укрыться в помещениях без окон.

По словам артиста, он не раз сталкивался с обстрелами со стороны Газы и Ливана в Израиле, поэтому был спокоен, когда пришло уведомление. При этом артист ждал, что люди пойдут в укрытия, но в городе не было изменений.

«В общем, я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: “А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?”. И так далее. Люди ухмылялись, махали руками: “Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет…”», — написал актер.

Виторган добавил, что сообщение об отмене опасности пришло только на следующий день в 8 утра. За ночь в Туапсе слышали работу ПВО, были взрывы и сирены.

«Спали мы в ванной — в помещении без окон. Не спал только русский авось. Защищал нас», — подытожил он.

В ночь на 2 ноября в порту города Туапсе в Краснодарском крае загорелся нефтеналивной танкер. В оперативном штабе региона рассказали, что причиной послужило падение фрагментов сбитых украинских беспилотников. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал. Палубная надстройка получила повреждения.

Ранее стало известно, что Максим Виторган отвел восьмилетнего сына в школу.