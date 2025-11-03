Стало известно, когда Прилучный и Муцениеце вновь встретятся в суде из-за опеки

Актер Павел Прилучный подал 16 октября 2025 года апелляцию на решение суда о месте жительства его общего ребенка с бывшей женой актрисой Агатой Муцениеце. Эту информацию «Газета.Ru» обнаружила на сайте «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Судебное заседание пройдет в Московском городском суде. Павел Прилучный выступает истцом, а его бывшая жена — ответчиком. Слушание должно состояться 4 декабря 2025 года в 10:40.
Дело касается споров о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ).
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.
Конфликт между Прилучным и Муцениеце разгорелся, когда Тимофей, их общий сын, переехал к отцу в 2024 году. Муцениеце обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с ребенком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что 12-летний Тимофей будет жить с матерью. Адвокат Муцениеце назвала решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями».
