Стало известно, когда Прилучный и Муцениеце вновь встретятся в суде из-за опеки

Конфликт между Прилучным и Муцениеце разгорелся, когда Тимофей, их общий сын, переехал к отцу в 2024 году. Муцениеце обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с ребенком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что 12-летний Тимофей будет жить с матерью. Адвокат Муцениеце назвала решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями».