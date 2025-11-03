Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила российский кинопрокат

Приключенческий фильм «Горыныч» собрал 313,1 млн рублей и занял второе место. Он рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Ему предстоит множество приключений, и пройти через них ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Роли исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.