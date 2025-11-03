Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила российский кинопрокат

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 359,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 30 октября по 2 ноября.
Фильм продолжает события сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету в семью после долгого отсутствия возвращается мама дочек, Дарья Васильева (Васнецова). Теперь всем героям предстоит вновь найти общий язык, чтобы справиться со всеми трудностями и вновь стать одной дружной семьей. Главные роли сыграли Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и Лиза Арзамасова.
Приключенческий фильм «Горыныч» собрал 313,1 млн рублей и занял второе место. Он рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Ему предстоит множество приключений, и пройти через них ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Роли исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.
Мюзикл «Алиса в стране чудес» занял третье место, собрав 251,7 млн рублей. В нем рассказывается о девушке, которая попадает в страну чудес. Алисе придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти выход из Зазеркалья и предотвратить катастрофу, которая грозит стране чудес. Главные роли исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.
Накануне стало известно, что звезды «Папиных дочек» воссоединились на премьере фильма в Москве.