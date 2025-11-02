Куры склевали реквизит: кинопарк «Москино» рассказал о съемках животных

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура кинопарка «Москино» позволяет обеспечить безопасность и комфорт животных, которые участвуют в съемках. Для проекта «Порода» здесь построили конюшню, гуси сами шли в кадр, а куры склевали реквизит, рассказали ТАСС в пресс-службе кинопарка.
«В проекте “Порода” снималось множество животных, гуси так привыкли сниматься, что знали команду “мотор” и шли в кадр. Мы сделали на площадке импровизированный рынок, на прилавках лежало настоящее мясо, тыквы, капуста и другие продукты. Куры устроили диверсию — склевали всю капусту, и пришлось ее докупать», — цитирует пресс-служба пресс-секретаря проекта «Порода» Викторию Жигунову.
По ее словам, на натурной площадке «Юзовка» для съемок был построен целый поселок с настоящей конюшней, скотным двором, множеством домов.
Героем же фильма стал конь Абсент, в жизни «актера» зовут Доня, он был задействован в большом количестве сцен. «В экспедиции у него даже был дублер. Лошади принимали участие в довольно сложной сцене пожара, где был живой огонь. Важно было, чтобы они не пугались, и все прошло хорошо», — добавила Жигунова.
Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Соборная площадь Москвы».