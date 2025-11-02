Кейт Уинслет озвучит новый документальный фильм о Карле III

Обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет озвучит документальный фильм Amazon Prime Video о короле Карле III. Премьера картины запланирована на начало 2026 года, сообщает The Independent.
Документальный фильм будет основан на книге монарха Harmony: A New Way of Looking at Our World («Гармония: новый взгляд на наш мир»), которая вышла в 2010 году. В центре сюжета — идеи короля в сфере защиты природы, а также работа Королевского фонда, который Карл III, еще будучи принцем, создал в 1990 году.
«Для меня большая честь и удовольствие участвовать в создании этого фильма, который дает увлекательное представление о работе короля в сфере защиты окружающей среды», — сообщила сама Кейт Уинслет.
Режиссером фильма стал Николас Браун. Фильм выйдет эксклюзивно на платформе Prime Video в 2026 году.
О чем будет новый документальный фильм
О том, что Карл III примет участие в съемках полнометражного документального фильма о своей благотворительной деятельности и защите окружающей среды, стало известно в январе 2025 года. Работа над проектом проходит в Дамфрис-Хаусе в Шотландии — резиденции, где располагается штаб-квартира Королевского фонда.
Фильм основан на идеях, изложенных в книге монарха «Гармония: новый взгляд на наш мир». В ней Карл III, еще будучи принцем Чарльзом, призвал к «радикальной революции» в восприятии мира и подчеркнул важность гармонии между природой, человеком и созданной им средой.
«Это призыв к революции. Революция — сильное слово, и я использую его намеренно. Многие экологические и социальные проблемы, которые сейчас стоят перед нами, невозможно решить, продолжая действовать в том же духе, который их породил. Это потребует принятия всевозможных радикальных мер, чтобы изменить наше восприятие мира и поведение в нем», — написал Карл III.