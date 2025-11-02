Киану Ривз сыграет главную роль в научной фантастике «Дрожь»

Киностудия Warner Bros. приступила к финальной стадии переговоров о покупке научно-фантастической картины Shiver («Дрожь»), главную роль в которой должен исполнить Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), пишет The Hollywood Reporter.
В режиссерском кресле — Тим Миллер («Дэдпул», «Терминатор: Темные судьбы», «Любовь. Смерть. Роботы»). Спродюсирует ленту супруг модели Клаудии Шиффер и создатель франшизы Kingsman Мэттью Вон. Над сценарием работал Иэн Шорр.
Фильм описывается как проект с оттенками «Грани будущего» и «Отмели». В первой из упомянутых картин главную роль сыграл Том Круз, события разворачивались в будущем, в котором Землю атаковали пришельцы, а персонаж Круза попал во временную петлю. Во второй Блейк Лайвли предстала в образе серфингистки, пытающейся выжить в схватке с акулой.
Как уточнили в The Hollywood Reporter, подробности сюжета «Дрожи» пока не раскрывают. По слухам, в центре истории окажется контрабандист-неудачник, который попадет в смертельно опасную аферу, будет окружен враждебными наемниками, трупами и акулами, а потом и вовсе застрянет во временной петле.