Киану Ривз сыграет главную роль в научной фантастике «Дрожь»

Фильм описывается как проект с оттенками «Грани будущего» и «Отмели». В первой из упомянутых картин главную роль сыграл Том Круз, события разворачивались в будущем, в котором Землю атаковали пришельцы, а персонаж Круза попал во временную петлю. Во второй Блейк Лайвли предстала в образе серфингистки, пытающейся выжить в схватке с акулой.