Иван Охлобыстин высказался о Наталии Орейро: «Хорошая»

Актер Охлобыстин раскрыл главное качество звезды «Дикого ангела»

Актер Иван Охлобыстин признался, что Наталия Орейро обладает не только хорошими профессиональными качествами, но также множеством человеческих достоинств. Слова звезды «Интернов» передает Яна Чурикова в Telegram-канале.

«Она хорошая тетка, вот это самое главное. То, что она поет, то, что она актриса, то, что она звезда, то, что она танцует, то, что она трудоголик, такой фанат своего, — это все дополнительное к тому, что она хорошая тетка», — заявил он.

Охлобыстин и Орейро снимались вместе в фильме «Письмо Деду Морозу», который выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. По словам российского артиста, во время съемок звезда «Дикого ангела» продемонстрировала высокий профессионализм. Он уточнил, что у знаменитости была переводчица, она изучала сценарий и полностью понимала происходящее на площадке.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

«Для киношников, в общем, язык не очень обязателен. Можно на полутонах — и ты понимаешь, о чем речь идет. Эта индустрия диктует свои условия и свои законы, которые понимают в любой стране», — отметил он.

Также Охлобыстин пожелал удачи Орейро и всему съемочному коллективу фильма «Письмо Деду Морозу».

«Мне хочется, чтобы она была счастливой. И чтобы она не считала это (съемки в России. — “Газета.Ru”) время даром потраченным, потому что все, кто там работал, достойны успеха», — подытожил он.

