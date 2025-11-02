Ричмонд
СМИ: звезда «Очень странных дел» обвинила коллегу по сериалу в травле

Актриса Милли Бобби Браун подала жалобу из-за издевательств Дэвида Харбора
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Милли Бобби Браун обвинила коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора в издевательствах. Об этом сообщает Daily Mail.

СМИ выяснили, что еще до начала съемок финала популярного шоу от Netflix 21-летняя актриса подала жалобу против Харбора, в которой заявила о запугивании и преследовании со стороны артиста. По данным источника, в отношении Харбора проводилось внутреннее расследование, но его результаты остаются неизвестными.

«Милли Бобби Браун подавала заявление об издевательствах и травле еще до начала съемок последнего сезона. Обвинений было на много страниц, и расследование продолжалось несколько месяцев», — рассказал источник.

Дэвид Харбор в третьем и четвертом сезонах сериала «Очень странные дела»
Дэвид Харбор в третьем и четвертом сезонах сериала «Очень странные дела»

При этом ни Netflix, ни представители Дэвида Харбора и Милли Бобби Браун не комментируют эту информацию.

«Netflix никогда не комментирует внутренние расследования, но молчание компании говорит о многом», — отметил инсайдер.

Напомним, в популярном сериале Милли Бобби Браун играет приемную дочь персонажа Дэвида Харбора – его герой шериф Джим Хоппер берет под опеку девочку с суперспособностями по имени Джейн.

В начале этого года Дэвид Харбор также попал в скандал из-за расставания с женой, певицей Лили Аллен. Артистка обвинила актера в многочисленных интригах на стороне, а также выпустила музыкальный альбом, где подробно описала любовниц Харбора.