62-летняя Деми Мур показала фигуру в «голом» платье

62-летняя Деми Мур посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся 1 ноября в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику в полупрозрачном макси-платье с цветочной вышивкой и пайетками.