62-летняя Деми Мур показала фигуру в «голом» платье

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
62-летняя Деми Мур посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся 1 ноября в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику в полупрозрачном макси-платье с цветочной вышивкой и пайетками.
Артистка также надела туфли на каблуках, браслет, кольцо и серьги. Визажист сделал знаменитости вечерний макияж с коричневыми тенями и розовой помадой, а стилист уложил волосы в локоны.
Среди гостей также была Сальма Хайек, Doja Cat, Деми Ловато, Эмма Робертс, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и другие звезды.
Недавно Деми Мур стала героиней нового выпуска Glamour – ее назвали одной из «Женщин года» по версии этого журнала. Автором необычной фотосъемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.