Страны СНГ снимут сериал «Искра» о вкладе республик СССР в Победу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кинематографисты России и СНГ должны противопоставить западной продукции, искажающей исторические факты, произведения, которые донесут до зрителей правду. Одним из таких проектов должен стать сериал «Искра» о вкладе бывших советских республик в Победу, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.
«Киноискусство может и разъединять. В некоторых западных фильмах четко прописывается, например, ведущая роль Соединенных Штатов и союзников в Победе в Великой Отечественной войне. Все знают, что это не так, но особенно молодое поколение, которое смотрит фильмы и, к сожалению, меньше читает книги, верит», — сказал замсекретаря СБ на сессии кинофорума, который проходит на международном фестивале «Народы России и СНГ».
По мнению Шевцова, одной из целей нынешнего кинофорума «является нахождение тех путей, тех точек соприкосновения, которые помогут донести до зрителей историческую правду».
Замсекретаря Совбеза отметил, что в России и странах СНГ «снимается достаточно много хороших картин на историческую тему». Он сообщил, что на кинофоруме «будет обсуждаться производство совместного сериала под названием “Искра” о вкладе союзных республик в победу в Великой Отечественной войне».
Секретарь СБ Сергей Шойгу в видеоприветствии участникам форума обратил внимание на то, что «добрые, искренние отношения народов России и стран Содружества формировались на протяжении многих веков, предки из поколения в поколение вместе трудились, приумножали духовное наследие и формировали уникальную многонациональную, многоконфессиональной культуру». На его взгляд, «кинематограф выполняет высокую благородную миссию — служит сбережению общей исторической памяти, непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей народов стран СНГ, содействует развитию международных гуманитарных связей, укреплению профессиональных и дружеских контактов».
«Именно кинофильмы могут наглядно и доступным языком рассказать о подвиге народов наших стран, нашей общей истории и традициях», — подчеркнул Шойгу.
Международный форум «Народы России и СНГ» проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС — информационный партнер мероприятия.