Страны СНГ снимут сериал «Искра» о вкладе республик СССР в Победу

«Киноискусство может и разъединять. В некоторых западных фильмах четко прописывается, например, ведущая роль Соединенных Штатов и союзников в Победе в Великой Отечественной войне. Все знают, что это не так, но особенно молодое поколение, которое смотрит фильмы и, к сожалению, меньше читает книги, верит», — сказал замсекретаря СБ на сессии кинофорума, который проходит на международном фестивале «Народы России и СНГ».