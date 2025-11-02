Феминистка сегодня, завтра – принцесса: Милош Бикович высказался о свободе женщин

Актер Милош Бикович заявил о противоречиях в отношении женской свободы и роли женщины в современном обществе. Своими мыслями артист поделился в YouTube-интервью с Мадонной Мур. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
По мнению Биковича, женщина сегодня стоит перед выбором: или быть феминисткой, готовой отстаивать свою независимость, или «принцессой», ищущей опору в сильном мужчине.
«Женщине говорят: “Ты должна быть свободной!” И она работает с утра до ночи, заявляя: “Ты не будешь мне приказывать”. Но ее натура шепчет: “Как же мне нравится, когда он знает, что хочет”. Она оказывается в плену противоречий, думая, что свободна. Но это не свобода», — отметил артист.
Бикович считает, что диалог и договоренности необходимы в отношениях, однако подчеркивает: важно, чтобы внутренние желания женщины совпадали с ее жизненным выбором, а не тем, что «написали в журнале».
«Надо распутать эти узлы, которые мы, как общество, сами создали. Как ты хочешь, так и будем договариваться. Нельзя быть феминисткой сегодня, а завтра — принцессой, которая нуждается в защите», — сказал он.
10 января стало известно, что Бикович стал отцом. У него родился сын. Актер женат на сербской модели Иване Малич, с которой состоит в отношениях с 2022 года.