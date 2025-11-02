Феминистка сегодня, завтра – принцесса: Милош Бикович высказался о свободе женщин

«Женщине говорят: “Ты должна быть свободной!” И она работает с утра до ночи, заявляя: “Ты не будешь мне приказывать”. Но ее натура шепчет: “Как же мне нравится, когда он знает, что хочет”. Она оказывается в плену противоречий, думая, что свободна. Но это не свобода», — отметил артист.