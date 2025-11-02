Ричмонд
Ирина Шейк отпраздновала Хэллоуин вместе с дочерью и Брэдли Купером

Супермодель вышла на прогулку по Нью-Йорку вместе с дочкой Леей и ее отцом в костюмах
Ирина Шейк, Брэдли Купер и их дочь Лея
Ирина Шейк, Брэдли Купер и их дочь ЛеяИсточник: Legion-Media

Супермодель Ирина Шейк отметила Хэллоуин вместе с дочерью и Брэдли Купером. Об этом сообщает Page Six.

39-летняя Шейк вышла на прогулку по Нью-Йорку вместе с дочкой Леей и ее отцом Брэдли Купером.

Актер предпочел для Хэллоуина костюм оборотня, а модель и Лея – образы в духе мрачной семейки Аддамс.

Ранее многие звезды Голливуда отметили День всех святых, нарядивших в разных персонажей. Так Хайли Клум стала горгоной Медузой, Линдси Лохан с мужем и сыном нарядились в Бэтменов, а Алек Болдуин и его семеро детей – в плюшевых мишек.