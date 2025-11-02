58-летняя Рената Литвинова заявила, что занимается самоистязанием ради красоты

Актриса и режиссер Рената Литвинова заявила, что «занимается самоистязанием» ради красоты. Ее цитирует издание Super.ru.
58-летняя Литвинова призналась, что строго следит за своей внешностью. Актриса рассказала, что отказалась от блюд с глютеном, мяса, молочных продуктов и сахара. Режиссер также перестала пить шампанское. По словам знаменитости, она ходит в криосауны, занимается спортом и делает лазерные «капельницы».
Несколько недель назад Рената Литвинова опубликовала фото, где предстала перед камерой без одежды, она надела только черные солнцезащитные очки Balenciaga и массивные серьги. Актриса сидела с уложенными волосами и макияжем с красной помадой в ванной.