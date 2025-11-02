Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

58-летняя Рената Литвинова заявила, что занимается самоистязанием ради красоты

Актриса отказалась от многих продуктов ради красоты
58-летняя Рената Литвинова заявила, что занимается самоистязанием ради красоты
58-летняя Рената Литвинова заявила, что занимается самоистязанием ради красотыИсточник: Газета.Ру

Актриса и режиссер Рената Литвинова заявила, что «занимается самоистязанием» ради красоты. Ее цитирует издание Super.ru.

58-летняя Литвинова призналась, что строго следит за своей внешностью. Актриса рассказала, что отказалась от блюд с глютеном, мяса, молочных продуктов и сахара. Режиссер также перестала пить шампанское. По словам знаменитости, она ходит в криосауны, занимается спортом и делает лазерные «капельницы».

Несколько недель назад Рената Литвинова опубликовала фото, где предстала перед камерой без одежды, она надела только черные солнцезащитные очки Balenciaga и массивные серьги. Актриса сидела с уложенными волосами и макияжем с красной помадой в ванной.