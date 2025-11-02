«Ленфильм» прокомментировал сообщения о «полуголой» вечеринке в павильоне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Киностудия «Ленфильм» предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия, на входе проводилась проверка по документам, охрана не допускала лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде, по данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Ранее Телеканал 78 сообщил, что в здании «Ленфильма» в честь дня рождения одного из проектов якобы прошла полуголая вечеринка с модным показом. Сообщалось, что здесь собрались любители техно-музыки, некоторые парни танцевали в коротких топах, а кто-то и без верхней одежды.
«Киностудия “Ленфильм” предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия организаторам проекта Kontrkult. У проекта уже имелся опыт проведения крупных культурных событий на знаковых городских площадках. Мероприятия с участием молодежной аудитории по формату и атмосфере отличаются от событий делового характера, однако при этом действуют одинаковые правила безопасности и контроля. Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде», — сообщили в пресс-службе «Ленфильма».
Там отметили, что на территории проведения мероприятия дежурили медицинские и противопожарные службы.
«По данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений», — сообщает пресс-служба.
«Вместе с тем, надеемся, что участники мероприятия смогли познакомиться с культурными проектами, организатором которых является киностудия “Ленфильм”. Например, с выставкой “Русский Гамлет”, посвященной 100-летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского, вызвавшей не меньший интерес в медиапространстве», — добавили на киностудии.