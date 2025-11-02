«Ленфильм» прокомментировал сообщения о «полуголой» вечеринке в павильоне

«Киностудия “Ленфильм” предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия организаторам проекта Kontrkult. У проекта уже имелся опыт проведения крупных культурных событий на знаковых городских площадках. Мероприятия с участием молодежной аудитории по формату и атмосфере отличаются от событий делового характера, однако при этом действуют одинаковые правила безопасности и контроля. Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде», — сообщили в пресс-службе «Ленфильма».