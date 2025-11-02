Ричмонд
Новый возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал, как найти любовь после 40 лет

Джим Кертис советует всем полюбить сначала себя, чтобы притянуть в свою жизнь больше любви
Дженнифер Энистон и Джим Кертис
Дженнифер Энистон и Джим КертисИсточник: Legion-Media.ru

Джим Кертис, новый возлюбленный Дженнифер Энистон, рассказал о том, как найти любовь после 40 лет. Гипнотерапевт поделился в своем блоге отрывком из интервью, где ему задали такой вопрос.

«Отличный вопрос. То же, что и в 22 и 32, но с большей уверенностью, большим опытом и большей искренностью. Ты еще не старый. Сначала полюби себя и признай, что ты в самом расцвете сил», — говорит 50-летний блогер.

Он также поделился некоторыми полезными советами, которые могут помочь полюбить себя и окружающий мир.

«Выйдите на улицу, откройте себя для любви. Установите зрительный контакт и улыбнитесь. Общайтесь с людьми и, самое главное, любите себя. Когда вы любите себя, вы притягиваете к себе еще больше любви», — заключил Кертис.

Джим Кертис
Джим КертисИсточник: Legion-Media

Напомним, Дженнифер Энистон, по сообщениям западных СМИ, начала встречаться с Джимом Кертисом летом 2025 года. Пара скрывала свои отношения и до сих пор не высказывается о романе.

Источники, близкие к звезде кино, говорят, что рядом с новым возлюбленным 56-летняя актриса чувствует себя хорошо.

«От него исходит такая спокойная и уверенная энергия. Джен это нравится», — говорил инсайдер в разговоре с журналом People.

Джим Кертис, возлюбленный Дженнифер Энистон
Джим Кертис, возлюбленный Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

Напомним, Дженнифер Энистон дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал Брэд Питт, с которым она прожила пять лет. В 2005 году звезды расстались.

В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Джастина Теру, с которым до этого встречалась несколько лет. Однако спустя три года они развелись.

Ранее Дженнифер Энистон призналась, что 20 лет пыталась стать матерью. 