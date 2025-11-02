Джим Кертис, новый возлюбленный Дженнифер Энистон, рассказал о том, как найти любовь после 40 лет. Гипнотерапевт поделился в своем блоге отрывком из интервью, где ему задали такой вопрос.
«Отличный вопрос. То же, что и в 22 и 32, но с большей уверенностью, большим опытом и большей искренностью. Ты еще не старый. Сначала полюби себя и признай, что ты в самом расцвете сил», — говорит 50-летний блогер.
Он также поделился некоторыми полезными советами, которые могут помочь полюбить себя и окружающий мир.
«Выйдите на улицу, откройте себя для любви. Установите зрительный контакт и улыбнитесь. Общайтесь с людьми и, самое главное, любите себя. Когда вы любите себя, вы притягиваете к себе еще больше любви», — заключил Кертис.
Напомним, Дженнифер Энистон, по сообщениям западных СМИ, начала встречаться с Джимом Кертисом летом 2025 года. Пара скрывала свои отношения и до сих пор не высказывается о романе.
Источники, близкие к звезде кино, говорят, что рядом с новым возлюбленным 56-летняя актриса чувствует себя хорошо.
«От него исходит такая спокойная и уверенная энергия. Джен это нравится», — говорил инсайдер в разговоре с журналом People.
Напомним, Дженнифер Энистон дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал Брэд Питт, с которым она прожила пять лет. В 2005 году звезды расстались.
В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Джастина Теру, с которым до этого встречалась несколько лет. Однако спустя три года они развелись.
Ранее Дженнифер Энистон призналась, что 20 лет пыталась стать матерью.