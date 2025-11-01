В возрасте 90 лет умер лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс

Лауреат премии «Оскар» режиссер Питер Уоткинс скончался в возрасте 90 лет. Об этом 31 октября сообщила газета The Guardian со ссылкой на слова его семьи.
Режиссер родился в 1935 году в Норбитоне (Суррей). После службы в армии он учился в Королевской академии драматического искусства, а в 1962 году начал работать на Би-би-си.
Известность Уоткинсу принес фильм «Военная игра» о ядерной атаке на Великобританию. Картина, которую Би-би-си отказалось показывать в 1965 году, назвав ее «слишком ужасающей», получила «Оскар» в 1967 году. Телевизионная премьера состоялась лишь в 1985 году к 40-летию бомбардировки Хиросимы.
После конфликта с Би-би-си режиссер продолжил работу за рубежом, создавая провокационные фильмы. Среди его известных работ — «Привилегия» о манипуляциях поп-звездой, «Парк наказания» и 14-часовой документальный проект «Путешествие» о ядерном оружии.
Уоткинс прожил последние 25 лет во французском городке Феллетен, где и скончался в местной больнице. Сообщается, что у него остались двое сыновей.