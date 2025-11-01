Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Аронова показала редкое фото с детьми и внучкой

Актриса поделилась кадром из семейного архива

Мария Аронова в личном блоге решила пообщаться с поклонниками. Один из них спросил, сколько у артистки детей. Она в свою очередь разместила архивное семейное фото со своими детьми — 34-летним сыном Владиславом и 21-летней дочерью Серафимой, а также с внучкой Тоней.

Мария Аронова с семьей, фото: соцсети
Мария Аронова с семьей, фото: соцсети

«Сын и дочь. И внучка», — ответила звезда фильма «Лед».

На кадре 53-летняя актриса сидела в домашней обстановке в окружении близких людей. На руках она держала внучку. Актриса опубликовала фото в личном блоге и трогательно подписала его: «Семья — мой главный источник сил. Где поддержка — без слов, любовь — без условий и счастье — в мелочах».

Мария Аронова дважды была замужем. Владислав родился в ее отношениях с первым мужем, актером Владиславом Гандрабурой. Сын знаменитости тоже стал актером. После окончания Щукинского училища он начал служить в Театре имени Вахтангова, в котором работает и его мама.

Владислав женат на художнице Екатерине, которая родила ему дочь Тоню.

Во втором браке с Евгением Фоминым у Ароновой родилась дочь Серафима.

Мужчина работал начальником транспортного цеха в театре Вахтангова. Именно там супруги и познакомились. Долгое время они не решались официально оформить свои отношения. Однако в марте 2018 все же расписались.