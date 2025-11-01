Мария Аронова в личном блоге решила пообщаться с поклонниками. Один из них спросил, сколько у артистки детей. Она в свою очередь разместила архивное семейное фото со своими детьми — 34-летним сыном Владиславом и 21-летней дочерью Серафимой, а также с внучкой Тоней.
«Сын и дочь. И внучка», — ответила звезда фильма «Лед».
На кадре 53-летняя актриса сидела в домашней обстановке в окружении близких людей. На руках она держала внучку. Актриса опубликовала фото в личном блоге и трогательно подписала его: «Семья — мой главный источник сил. Где поддержка — без слов, любовь — без условий и счастье — в мелочах».
Мария Аронова дважды была замужем. Владислав родился в ее отношениях с первым мужем, актером Владиславом Гандрабурой. Сын знаменитости тоже стал актером. После окончания Щукинского училища он начал служить в Театре имени Вахтангова, в котором работает и его мама.
Владислав женат на художнице Екатерине, которая родила ему дочь Тоню.
Во втором браке с Евгением Фоминым у Ароновой родилась дочь Серафима.
Мужчина работал начальником транспортного цеха в театре Вахтангова. Именно там супруги и познакомились. Долгое время они не решались официально оформить свои отношения. Однако в марте 2018 все же расписались.