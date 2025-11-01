Мария Аронова в личном блоге решила пообщаться с поклонниками. Один из них спросил, сколько у артистки детей. Она в свою очередь разместила архивное семейное фото со своими детьми — 34-летним сыном Владиславом и 21-летней дочерью Серафимой, а также с внучкой Тоней.