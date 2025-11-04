Жил в фургоне, женился после 40, стал профессором. 11 удивительных фактов о Мэттью Макконахи

Сегодня Мэттью Макконахи — лауреат «Оскара», голливудская легенда и один из самых узнаваемых актеров своего поколения. Но его путь к успеху был полон неожиданных поворотов. Он играл красавцев в романтических комедиях, пережил творческий кризис, ушел из кино на несколько лет, а затем вернулся — зрелым, глубоким и по-настоящему свободным. Делимся любопытными фактами из его жизни и карьеры, которые раскрывают актера с неожиданной стороны.