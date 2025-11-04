Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жил в фургоне, женился после 40, стал профессором. 11 удивительных фактов о Мэттью Макконахи

Он отказался от легких денег ради настоящего искусства, жил в фургоне у океана, вел дневники с юности и однажды всерьез задумался о карьере политика. Что еще скрывает Мэттью Макконахи?
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Мэттью Макконахи
Мэттью МакконахиИсточник: Reuters

Сегодня Мэттью Макконахи — лауреат «Оскара», голливудская легенда и один из самых узнаваемых актеров своего поколения. Но его путь к успеху был полон неожиданных поворотов. Он играл красавцев в романтических комедиях, пережил творческий кризис, ушел из кино на несколько лет, а затем вернулся — зрелым, глубоким и по-настоящему свободным. Делимся любопытными фактами из его жизни и карьеры, которые раскрывают актера с неожиданной стороны.

Родители женились трижды — друг на друге

Семейная история Макконахи могла бы стать отдельным фильмом. Его родители, Джеймс и Мэри, были вспыльчивыми и страстными натурами: они дважды разводились и трижды играли свадьбу. Сам Мэттью рассказывал, что в их доме ругань могла в одно мгновение смениться бурным примирением.

Мать актера до сих пор остается одной из самых ярких фигур в его жизни. Она часто появляется с ним на красных дорожках, а ее искрометное чувство юмора, по словам Мэттью, — его главный источник вдохновения.

Хотел стать юристом, но выбрал кино

Мэттью Макконахи в фильме Время убивать
Мэттью Макконахи в фильме «Время убивать»

В юности Макконахи вовсе не мечтал о Голливуде. Он собирался стать адвокатом. Однако, случайно прочитав книгу Ог Мандино «Самый великий торговец в мире», он вдруг осознал, что хочет быть не юристом, а рассказчиком — человеком, который передает истории.

Эта внезапная перемена определила все его будущее. Он бросил идею о юрфаке и поступил на факультет киноискусства, а в дальнейшем начал искать возможности попасть в индустрию.

Его первая роль — в культовом фильме Ричарда Линклейтера

Начало карьеры Макконахи — классический пример силы случая. В 1993 году он оказался в баре, где познакомился с кастинг-директором фильма «Под кайфом и в смятении». Его пригласили на съемки, и в результате родилась культовая фраза: Alright, alright, alright.

Мэттью Макконахи и Рори Кокрейн в фильме Под кайфом и в смятении
Мэттью Макконахи и Рори Кокрейн в фильме «Под кайфом и в смятении»

Эта реплика стала визитной карточкой актера и до сих пор сопровождает его в интервью и фанатских встречах. Сам Макконахи позже признался, что придумал ее на месте, чтобы помочь себе войти в образ расслабленного парня.

Отказался от десятков ролей, чтобы избавиться от амплуа красавчика

В начале 2000-х Мэттью стал королем романтических комедий. «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Золото дураков» — эти фильмы принесли ему популярность, но актер чувствовал, что застрял в одном образе.

Однажды он решил кардинально все изменить: начал отказываться от подобных сценариев, даже если ему предлагали миллионы. В какой-то момент в течение двух лет он вообще не снимался. Это решение стало рискованным, но именно оно привело его к «новому рождению» в Голливуде.

Мэттью Макконахи и Дженнифер Лопес в фильме Свадебный переполох
Мэттью Макконахи и Дженнифер Лопес в фильме «Свадебный переполох»

«Макконассанс»

Возвращение актера стало настоящим событием. Критики даже придумали для этого термин — McConaissance («Макконассанс»). Он появился в ряде мощных драматических фильмов: «Линкольн для адвоката», «Интерстеллар» и, конечно, «Далласский клуб покупателей».

Последний принес ему «Оскар» за лучшую мужскую роль. Ради этой работы Макконахи похудел на 20 килограмм и полностью растворился в образе больного ковбоя, борющегося за жизнь. После этого успеха он окончательно закрепил за собой статус серьезного актера.

Мэттью Макконахи в фильме Далласский клуб покупателей
Мэттью Макконахи в фильме «Далласский клуб покупателей»

Любит дневники и записывает все с подросткового возраста

Один из самых удивительных фактов о Мэттью — он ведет дневники уже более тридцати лет. С 15 лет он записывает свои мысли, идеи, сны и события, которые его вдохновляют.

Позже эти записи стали основой для его автобиографии «Зеленый свет», вышедшей в 2020 году. Книга мгновенно стала бестселлером, потому что оказалась не просто мемуарами, а сборником философских наблюдений, юмора и жизненных уроков.

Несколько лет жил в фургоне

Мэттью Макконахи с трейлером
Мэттью Макконахи с трейлеромИсточник: Соцсети

После успеха в Голливуде Макконахи не купил роскошный особняк, а… отправился жить в трейлере. Он припарковал свой фургон на берегу океана и наслаждался простыми радостями: серфингом, чтением, поездками без маршрута.

По его словам, этот период помог ему понять, что счастье не в статусе, а в ощущении свободы. Позже актер все-таки обзавелся домом в Техасе, но фургон сохранил — иногда он уезжает на нем куда-то, чтобы побыть наедине с собой.

Женился только после 40 лет

Хотя Мэттью всегда пользовался популярностью у женщин, к браку он подошел осознанно. Со своей будущей женой, бразильской моделью Камилой Алвес, он познакомился в 2006 году, но предложение сделал только спустя шесть лет.

Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи с семьейИсточник: Legion-Media.ru

Сегодня пара воспитывает троих детей. Макконахи часто говорит, что именно семья помогает ему оставаться на земле, не терять ориентиры и не поддаваться голливудским соблазнам.

Мэттью Макконахи с мамой, женой и сыном
Мэттью Макконахи с мамой, женой и сыномИсточник: Reuters

Увлекался политикой и всерьез рассматривал участие в выборах

В 2021 году актер неожиданно заявил, что рассматривает возможность баллотироваться в губернаторы Техаса. Это вызвало бурю обсуждений — многие восприняли заявление серьезно, ведь Макконахи давно известен своей гражданской активностью и благотворительными инициативами.

В итоге он отказался от участия, признав, что может принести больше пользы, вдохновляя людей своими проектами, а не политикой. Тем не менее, он остается активным общественным деятелем, выступает с мотивационными речами и поддерживает образовательные программы.

У него есть свой университетский курс

Мэттью Макконахи
Мэттью МакконахиИсточник: Rex / Fotodom.ru

В 2019 году Макконахи стал профессором Техасского университета, где преподает курс «От сценария до экрана». Он делится опытом создания фильмов и рассказывает студентам, как соединить творческий подход с практическими навыками.

Студенты признаются, что лекции актера — это не просто обучение кино, а настоящие уроки жизни. Макконахи вдохновляет их быть честными с собой, не бояться неудач и искать собственный путь.

Философия «зеленых огней»

Главный жизненный принцип актера — видеть «зеленый свет» даже в сложных обстоятельствах. По его словам, «зеленый свет» — это знак, что все идет как надо, даже если путь кажется трудным.

Эта философия помогла ему пройти через карьерные кризисы, личные потери и сомнения. Макконахи уверен: если сохранять внутреннее спокойствие и доверять жизни, она всегда выведет туда, где тебе предназначено быть.

Мэттью Макконахи в фильме Волк с Уолл-стрит
Мэттью Макконахи в фильме «Волк с Уолл-стрит»