Вдова Романа Попова обратилась к нему на прощании: «Принимаю твой выбор»

В Москве простились с актером Романом Поповым
Роман Попов
Роман Попов

В Москве прошло прощание с актером Романом Поповым. Об этом пишет msk1.ru.

Одной из последних к микрофону в зале прощания Центральной клинической больницы (ЦКБ) вышла вдова артиста Юлия.

«Я принимаю твой выбор, я с ним согласна. У тебя была нелегкая жизнь», — сказала она.

Женщина подчеркнула, что все мечты мужа реализовались: он построил дом, снимался в кино и был прекрасным мужем и замечательным человеком.

После отпевания из зала вынесли гроб и портрет актера. Романа Попова планируют кремировать — часть праха по его просьбе развеют над Черным морем, другая часть упокоится на московском кладбище.

Ранее Сергей Бурунов рассказал о последних месяцах жизни Романа Попова.