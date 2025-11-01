Дни российского кино в Шри-Ланке открылись показом фильма «Командир»

Фильм режиссера Тимура Хвана повествует о подростке из отдаленной деревни на Урале Геннадии Зайцеве. Он вырос в многодетной семье без отца, однако смог преодолеть трудности военного детства и послевоенной разрухи, став одним из основателей антитеррористического подразделения «Альфа». 1 декабря 1988 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватили 32 ребенка, учительницу и водителя в заложники. Под руководством Зайцева была проведена сложная операция, в ходе которой все заложники были освобождены, а террористы задержаны. За успешное выполнение этой операции Геннадий Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза.