Дни российского кино в Шри-Ланке открылись показом фильма «Командир»

По окончании картины прошла творческая встреча с исполнителем главной роли Кириллом Зайцевым

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие Дней российского кино в Шри-Ланке состоялось в Русском Доме в Коломбо, зрителям показали фильм «Командир» об одном из основателей подразделения «Альфа». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

Фильм режиссера Тимура Хвана повествует о подростке из отдаленной деревни на Урале Геннадии Зайцеве. Он вырос в многодетной семье без отца, однако смог преодолеть трудности военного детства и послевоенной разрухи, став одним из основателей антитеррористического подразделения «Альфа». 1 декабря 1988 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватили 32 ребенка, учительницу и водителя в заложники. Под руководством Зайцева была проведена сложная операция, в ходе которой все заложники были освобождены, а террористы задержаны. За успешное выполнение этой операции Геннадий Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Кадр из фильма «Командир»
Кадр из фильма «Командир»

На открытии присутствовали представители дипломатических миссий порядка 20 стран. По окончании фильма прошла творческая встреча с исполнителем главной роли, артистом театра и кино, лауреатом Национальной кинематографической премии «Золотой орел» Кириллом Зайцевым.

Кроме того, на открытии выступили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян, министр по делам религии и культуры Шри-Ланки, профессор Хинидума Сунил Сеневи, руководитель представительства Россотрудничества в Шри-Ланке Мария Попова, продюсер «Дней российского кино в Шри-Ланке» Елена Лебедева. Также свое видеообращение к собравшимся направила официальный представитель МИД России Мария Захарова.