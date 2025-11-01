Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович рассказал о воспитании сына

Актер Милош Бикович признался, что старается проводить с сыном больше времени
Милош Бикович с сыном, фото: соцсети
Милош Бикович с сыном, фото: соцсети

Сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал о воспитании сына. Тему отцовства артист затронул в интервью журналистке Мадонне Мур.

Артист признался, что сам видел отца реже, чем хотелось бы, поскольку его родители были разведены. По словам актера, он хотел бы для своего ребенка другой судьбы и считает это своей основной родительской миссией.

«Я стараюсь больше быть с ним, чем мой отец был со мной, потому что мне не хватало отца», — поделился Бикович.

Ранее Милош Бикович показал, как строит гримасы под хит Вани Дмитриенко.