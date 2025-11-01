Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алек Болдуин показал парные образы с женой и детьми на Хэллоуин

Семья актера отметила Хэллоуин

Жена Алека Болдуина показала в личном блоге семейное фото, на котором она позировала с мужем и их семерыми детьми. Также Болдуин опубликовала видео с близкими. Они все весело танцевали в праздничных нарядах.

Алек Болдуин с женой и детьми, фото: соцсети
Алек Болдуин с женой и детьми, фото: соцсети

Хилария Болдуин призналась, что их семья примерила костюмы плюшевых мишек Тедди. У всех были похожие комбинезоны различных ярких цветов и с разными изображениями в центре. Болдуин и его супруга приобняли младших детей.

«Счастливого Хэллоуина от Care-Bear-Wins», — написала Болдуин.

Напомним, в 2012 году Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас. До свадьбы пара встречалась год.

Дети Алека Болдуина, фото: соцсети
Дети Алека Болдуина, фото: соцсети

Голливудский актер ранее вспомнил о знакомстве с женой, которое изменило его жизнь к лучшему. Он не раз говорил о том, что Хилария стала его опорой и поддержкой.

«18 февраля 2011 года. В тот день все должно было измениться навсегда. Я бродил по Ирвинг Плейс, и кого же я там встретил? Я благодарен жизни за тебя больше всего», — говорил Болдуин.

Алек Болдуин с супругой
Алек Болдуин с супругойИсточник: Legion-Media.ru

Супруги воспитывают семерых детей: 12-летнюю Кармен, десятилетнего Рафаэля, девятилетнего Леонардо, семилетнего Ромео, пятилетнего Эдуардо, четырехлетнюю Марию и двухлетнюю Иларию.

Также у Болдуина есть 30-летняя дочь Айрленд от первой жены Ким Бейсингер.

Ранее жена Алека Болдуина показала, как они выглядели в начале отношений. 