Жена Алека Болдуина показала в личном блоге семейное фото, на котором она позировала с мужем и их семерыми детьми. Также Болдуин опубликовала видео с близкими. Они все весело танцевали в праздничных нарядах.
Хилария Болдуин призналась, что их семья примерила костюмы плюшевых мишек Тедди. У всех были похожие комбинезоны различных ярких цветов и с разными изображениями в центре. Болдуин и его супруга приобняли младших детей.
«Счастливого Хэллоуина от Care-Bear-Wins», — написала Болдуин.
Напомним, в 2012 году Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас. До свадьбы пара встречалась год.
Голливудский актер ранее вспомнил о знакомстве с женой, которое изменило его жизнь к лучшему. Он не раз говорил о том, что Хилария стала его опорой и поддержкой.
«18 февраля 2011 года. В тот день все должно было измениться навсегда. Я бродил по Ирвинг Плейс, и кого же я там встретил? Я благодарен жизни за тебя больше всего», — говорил Болдуин.
Супруги воспитывают семерых детей: 12-летнюю Кармен, десятилетнего Рафаэля, девятилетнего Леонардо, семилетнего Ромео, пятилетнего Эдуардо, четырехлетнюю Марию и двухлетнюю Иларию.
Также у Болдуина есть 30-летняя дочь Айрленд от первой жены Ким Бейсингер.
Ранее жена Алека Болдуина показала, как они выглядели в начале отношений.