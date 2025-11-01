Умерший актер Роман Попов оставил наследство на 100 млн рублей

В собственности у знаменитого российского артиста и стендап-комика Романа Попова, умершего 28 октября, были три квартиры и загородная резиденция в Московской области. Эту недвижимость, как отметил в беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский, предстоит разделить наследникам актера.
«Из открытых источников известно, что у Попова были четыре объекта недвижимости: две московские квартиры, одна квартира в Сочи и загородная резиденция в Московской области. Это тот самый таунхаус, который продавали за 54 миллиона рублей. Исходя из открытых источников, он до сих пор не продан. Плюс могут быть объекты интеллектуальной собственности, то есть авторские права, либо права на исполнение произведений, в частности в кино, в сериалах или спектаклях, телепередачах, которые сняты и потом будут потом будут заново показаны», — сказал эксперт.
Юрист обратил внимание на то, что если у артиста не было завещания, то его наследниками первой очереди станут его супруга Юлия, трое несовершеннолетних детей, это пятнадцатилетний сын и две дочери, тринадцати и шести лет, а также его мама. Отец артиста умер 14 лет назад.
«При этом нужно понимать, что те объекты, которые Роман приобрел в браке, находились в совместной собственности. То есть супруга Юлия имеет право на половину этого имущества, и только вторая половина будет подлежать разделу между наследниками первой очереди», — объяснил юрист.
Хаминский уточнил, что независимо от наличия завещания, несовершеннолетние дети в любом случае будут претендовать на обязательную долю.
«Эта доля не может быть меньше половины от того, что им было бы положено по закону, если бы они получали не по завещанию, а именно как наследники первой очереди. Мама актера также может иметь право на обязательную долю», — добавил он.
1 ноября в Москве прошла церемония прощания с известным стэндап-комиком, актером Романом Поповым, сыгравшим следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Впервые ему был установлен онкологический диагноз в 2018 году. Он прошел лечение и в течение нескольких лет находился в ремиссии. в 2025 году стало известно о рецидиве заболевания.