Умерший актер Роман Попов оставил наследство на 100 млн рублей

«Из открытых источников известно, что у Попова были четыре объекта недвижимости: две московские квартиры, одна квартира в Сочи и загородная резиденция в Московской области. Это тот самый таунхаус, который продавали за 54 миллиона рублей. Исходя из открытых источников, он до сих пор не продан. Плюс могут быть объекты интеллектуальной собственности, то есть авторские права, либо права на исполнение произведений, в частности в кино, в сериалах или спектаклях, телепередачах, которые сняты и потом будут потом будут заново показаны», — сказал эксперт.