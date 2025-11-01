Роман Костомаров назвал актера, который мог бы сыграть его в биографическом фильме

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о подробностях будущего художественного фильма о его судьбе. Это будет биографическая драма, которая расскажет о непростом пути к олимпийскому золоту, а также о победе в борьбе со страшной болезнью спортсмена.
Впервые о кинокартине, посвященной Роману Костомарову, заговорили в 2024 году, вскоре после того, как фигурист вернулся после тяжелой формы пневмонии, которая привела к необходимости ампутации кистей рук и ног, к полноценной жизни и даже тренировкам. За состоянием спортсмена в 2023 году следила вся страна, пока врачи не рисковали делать прогнозов.
Фильм будет снимать режиссер Сарик Андреасян. Он же является продюсером совместно с Гевондом Андреасяном. В разговоре с «КП-Екатеринбург» фигурист рассказал, на какой стадии находится работа над фильмом.
«По моей последней информации, фильм должен выйти до 2027 года. Знаю, что сценарий написан. В его написании я принимал участие, потому что все-таки фильм основан на реальных событиях и связан с фигурным катанием. Кто, если не я, подскажу какие-то моменты, связанные со спортом и моей карьерой, и о том, что со мной недавно случилось, как я заболел, какие были последствия», — рассказал Роман Костомаров.
Фигурист также признался, кого хотел бы видеть в главной роли будущего фильма. Как писала «Комсомолка» в 2024 году, в тот момент на дрим-касте на роль Романа Костомарова рассматривались Павел Прилучный, Кирилл Зайцев, Максим Матвеев, Александр Метелкин и Роман Маякин.
«Трудно предположить, кого из актеров я бы хотел видеть в главной роли, они все профессионалы. Мне просто по душе ближе Максим Матвеев», — признался олимпийский чемпион.