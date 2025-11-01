Роман Костомаров назвал актера, который мог бы сыграть его в биографическом фильме

«По моей последней информации, фильм должен выйти до 2027 года. Знаю, что сценарий написан. В его написании я принимал участие, потому что все-таки фильм основан на реальных событиях и связан с фигурным катанием. Кто, если не я, подскажу какие-то моменты, связанные со спортом и моей карьерой, и о том, что со мной недавно случилось, как я заболел, какие были последствия», — рассказал Роман Костомаров.