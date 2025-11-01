Стало известно, как пройдет церемония развеивания праха актера Романа Попова

По завещанию актера Романа Попова, умершего 28 октября от осложнений после проведенной химиотерапии, его тело кремируют. Что будет с прахом актера, aif.ru рассказала основатель и генеральный директор кинофестиваля «Алые паруса» Ирина Громова.
«Роман Попов хотел, чтобы развели часть праха развеяли над Черным морем, а часть — захоронили на Троекуровском кладбище. Это вот его такое было пожелание», — отметила она.
Громова уточнила, что в Сочи живет мать Романа Попова.
«Может, мама этим и займется», — сказала она.
По словам Громовой, церемония развеивания праха над морем, скорее всего, будет семейной, без привлечения внимания общественности.
1 ноября в Москве попрощались с известным стэндап-комиком, актером Романом Поповым, сыгравшим следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».
Онкологический диагноз ему был впервые был поставлен в 2018 году. Астроцитому третьей степени — глиальную опухоль, поразившую головной мозг, удалили в Германии. Спустя несколько лет произошел рецидив болезни.