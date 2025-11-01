Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как пройдет церемония развеивания праха актера Романа Попова

Церемония прощания с актером Романом Поповым завершилась в Москве
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

По завещанию актера Романа Попова, умершего 28 октября от осложнений после проведенной химиотерапии, его тело кремируют. Что будет с прахом актера, aif.ru рассказала основатель и генеральный директор кинофестиваля «Алые паруса» Ирина Громова.

«Роман Попов хотел, чтобы развели часть праха развеяли над Черным морем, а часть — захоронили на Троекуровском кладбище. Это вот его такое было пожелание», — отметила она.

Громова уточнила, что в Сочи живет мать Романа Попова.

«Может, мама этим и займется», — сказала она.

По словам Громовой, церемония развеивания праха над морем, скорее всего, будет семейной, без привлечения внимания общественности.

1 ноября в Москве попрощались с известным стэндап-комиком, актером Романом Поповым, сыгравшим следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

Онкологический диагноз ему был впервые был поставлен в 2018 году. Астроцитому третьей степени — глиальную опухоль, поразившую головной мозг, удалили в Германии. Спустя несколько лет произошел рецидив болезни.