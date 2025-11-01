Линдси Лохан в своих соцсетях показала редкий кадр с мужем и двухлетним сыном Луаи. Семья актрисы отметила Хеллоуин в костюмах Бэтмена.
39-летняя актриса надела кожаное мини-платье с пышной юбкой, перчатки и высокие сапоги. Ее муж выбрал комбинезон и накидку. Похожий наряд был и у их сына. Все трое также дополнили свои образы масками.
Напомним Линдси Лохан в 2022 году вышла замуж за бизнесмена арабского происхождения Бадера Шаммаса. Спустя год у пары родился сын Луаи. Семья сейчас живет в Дубае.
Мама актрисы вскоре после рождения внука говорила, что ее знаменитая дочь отлично справляется с новой ролью.
«Бог действительно благословил нас всех малышом Луаи. Когда я держала его на руках, по моим щекам катились слезы счастья. Линдси так естественно вжилась в свою лучшую роль… ей всегда было суждено стать матерью. Бадер тоже отлично справился с ролью отца. Они идеальная команда», — говорила Дина Лохан изданию People.
Сама Лохан признавалась, что считает себя крутой матерью. Летом 2025-го она также говорила, что ее наследник очень умен для своих двух лет. Актриса отметила, что сын часто рассказывает ей разные интересные истории.
