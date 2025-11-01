«Бог действительно благословил нас всех малышом Луаи. Когда я держала его на руках, по моим щекам катились слезы счастья. Линдси так естественно вжилась в свою лучшую роль… ей всегда было суждено стать матерью. Бадер тоже отлично справился с ролью отца. Они идеальная команда», — говорила Дина Лохан изданию People.