Линдси Лохан с мужем и двухлетним сыном показала семейные образы на Хэллоуин

Семья актрисы отметила Хеллоуин

Линдси Лохан в своих соцсетях показала редкий кадр с мужем и двухлетним сыном Луаи. Семья актрисы отметила Хеллоуин в костюмах Бэтмена.

Лидси Лохан с мужем и сыном, фото: соцсети
Лидси Лохан с мужем и сыном, фото: соцсети

39-летняя актриса надела кожаное мини-платье с пышной юбкой, перчатки и высокие сапоги. Ее муж выбрал комбинезон и накидку. Похожий наряд был и у их сына. Все трое также дополнили свои образы масками.

Напомним Линдси Лохан в 2022 году вышла замуж за бизнесмена арабского происхождения Бадера Шаммаса. Спустя год у пары родился сын Луаи. Семья сейчас живет в Дубае.

Мама актрисы вскоре после рождения внука говорила, что ее знаменитая дочь отлично справляется с новой ролью.

«Бог действительно благословил нас всех малышом Луаи. Когда я держала его на руках, по моим щекам катились слезы счастья. Линдси так естественно вжилась в свою лучшую роль… ей всегда было суждено стать матерью. Бадер тоже отлично справился с ролью отца. Они идеальная команда», — говорила Дина Лохан изданию People.

Сама Лохан признавалась, что считает себя крутой матерью. Летом 2025-го она также говорила, что ее наследник очень умен для своих двух лет. Актриса отметила, что сын часто рассказывает ей разные интересные истории.

Ранее Линдси Лохан с двухлетним сыном побывала в сиднейском зоопарке. 