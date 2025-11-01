Ричмонд
В США разгорелся скандал из-за костюма бывшей девушки Канье Уэста

Джулия Фокс примерила образ с окровавленным жакетом Жаклин Кеннеди
Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Соцсети

Внук 35-го президента США Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди Джек Шлоссберг осудил то, какой костюм на Хэллоуин примерила бывшая девушка Канье Уэста — 35-летняя Джулия Фокс, пишет Page Six.

Знаменитость предстала в образе Жаклин Кеннеди в тот день, когда был убит ее муж. Актриса позировала в «окровавленных» жакете и юбке с красными каплями в виде крови на лице.

По мнению Шлоссберга, такие действия прославляют политическое насилие.

Как объясняла сама актриса, образ Жаклин Кеннеди не был просто костюмом, по ее задумке, это заявление. Фокс напомнила о том, что первая леди отказалась переодеваться, чтобы сменить окровавленную одежду на чистую.

«Я хочу, чтобы они видели, что сделали», — Фокс процитировала Жаклин Кеннеди.

«Это был и перформанс, и протест, и скорбь. Женщина, превратившая образ и изящество в оружие, чтобы разоблачить бесчеловечность», — комментирует Фокс.

По ее словам, забрызганный кровью костюм розового цвета стал одним из самых запоминающихся противопоставлений в современной истории. «Красота и страх. Самообладание и опустошение», — добавила Фокс, по мнению которой Жаклин Кеннеди проявила мужество во время трагедии.

Как умер Джон Кеннеди

Жаклин Кеннеди Джон
Жаклин Кеннеди ДжонИсточник: Соцсети

Убийство Кеннеди произошло в Далласе в 1963 году. Президент ехал в автомобиле с открытым верхом, когда раздались выстрелы. Одна винтовочная пуля прошла через его шею, вторая раздробила череп. Кеннеди умер спустя полчаса, несмотря на усилия врачей.

По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.