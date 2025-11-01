Ричмонд
50-летняя Дрю Бэрримор восхитила фанатов внешностью без макияжа и фильтров

Актриса показала естественную красоту на фото

Американская актриса Дрю Бэрримор показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дрю Бэрримор / фото: соцсети
Дрю Бэрримор / фото: соцсети

50-летняя звезда «Ангелов Чарли» запечатлела себя на камеру в клетчатой рубашке и без макияжа на лице. Так, на размещенном и необработанном фильтрами фото Бэрримор продемонстрировала поклонникам морщины на лбу и вокруг глаз.

Пользователи сети оценили натуральную красоту знаменитости в комментариях под публикацией. «Человек с самым чистым лицом во всем Голливуде», «Ты очаровательна», «Красотка», «Ты невероятно прекрасна», «Потрясающая женщина», — высказывались они.

Ранее папарацци сняли 50-летнюю Дрю Бэрримор в купальнике на роскошной яхте.