Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гарик Харламов рассказал о последнем разговоре с Романом Поповым

Актер признался, что в последний раз разговаривал с Поповым за год до его смерти
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

Комик Гарик Харламов заявил, что в последний раз разговаривал с актером, звездой сериала «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым за год до его смерти. Об этом он рассказал на прощании с Поповым, видео в Telegram опубликовало Starhit.

Юморист не раскрыл содержание разговора с Поповым. При этом он добавил, что общался с родными актера, когда занимался сбором средств для них.

Артист также заявил, что коллега не передал ему никакого последнего напутствия.

«Он, во-первых, никогда не жаловался… Я думаю, ему было бы сложно это сделать», — добавил комик. Кроме того, он указал, что болезнь Попова развивалась стремительно.

Прощание с актером прошло в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Согласно последней воле артиста, его кремируют.

Ранее продюсер Богатикова отметила отзывчивость и оптимизм актера Романа Попова.