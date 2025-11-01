Гарик Харламов рассказал о последнем разговоре с Романом Поповым

Комик Гарик Харламов заявил, что в последний раз разговаривал с актером, звездой сериала «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым за год до его смерти. Об этом он рассказал на прощании с Поповым, видео в Telegram опубликовало Starhit.
Юморист не раскрыл содержание разговора с Поповым. При этом он добавил, что общался с родными актера, когда занимался сбором средств для них.
Артист также заявил, что коллега не передал ему никакого последнего напутствия.
«Он, во-первых, никогда не жаловался… Я думаю, ему было бы сложно это сделать», — добавил комик. Кроме того, он указал, что болезнь Попова развивалась стремительно.
Прощание с актером прошло в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Согласно последней воле артиста, его кремируют.
Ранее продюсер Богатикова отметила отзывчивость и оптимизм актера Романа Попова.