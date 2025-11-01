Ричмонд
Актер фильма «Амели» Чеки Карио умер на 73-м году жизни

Артист ушел из жизни 31 октября
Чеки Карио
Чеки КариоИсточник: Legion-Media.ru

Франко-турецкий актер Чеки Карио, сыгравший примерно в 80 фильмах, скончался 31 октября в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на агента артиста Элизабет Таннер.

«Валери Керузоре, его жена, и их дети с болью сообщают о смерти Чеки Карио из-за рака», — говорится в заявлении его семьи.

Родившийся в Стамбуле в 1953 году, Чеки Карио стал известен широкой публике к концу 1980-х, сыграв главную роль в «Медведе» Жан-Жака Анно.

В 1990 году Карио снялся в фильме Люка Бессона «Ее звали Никита», а в 2001 — к фильме «Амели» Жана-Пьера Жёне.

Кроме того, в начале 1980-х артист играл в театре.

«Драматическое искусство — это способ попасть в замкнутое и волшебное пространство, в котором вас сопровождают другие люди, которым тоже нужно это движение, и, возможно, отступить от самого себя», — говорил он об актерском искусстве в одном из интервью.