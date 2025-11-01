Ричмонд
Фредди Крюгер получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Звезда хорроров Роберт Инглунд получил звезду на Голливудской Аллее славы на Хэллоуин
Роберт Инглунд
Роберт ИнглундИсточник: Legion-Media.ru

Звезда культовой франшизы о Фредди Крюгере «Кошмар на улице Вязов» Роберт Инглунд получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Церемония прошла 31 октября.

«Для меня эта старая улица очень особенная», — признался 78-летний артист, имея в виду времена, когда он в детстве ходил по Голливудскому бульвару вместе с родителями в Китайский театр, позднее гулял по ней с друзьями и ходил на свидания в местные кафе.

Инглунд начал свою актерскую карьеру в 12 лет, когда получил свою первую роль в театре. Он учился в Оклендском университете, который тогда был филиалом Королевской академии драматического искусства. Ролью, которая прославила актера на весь мир, стал обезображенный маньяк Фредди Крюгер в фильме Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов».

Когда режиссер впервые утвердил Инглунда на роль в фильме 1984 года, с которого все началось, артист понятия не имел, как это повлияет на его карьеру.

«В первом фильме мне даже особо нечего было сказать», — отмечает он. Успех первой части привел к тому, что появилась целая франшиза о Фредди Крюгере, которая стала эталоном жанра «слешер».

На церемонию актер пришел в перчатке с ножами, которая является неизменным атрибутом его персонажа Фредди Крюгера. Он пошутил, что будет приходить к своей звезде пару раз в год с бутылкой чистящего средства и когтями Крюгера, чтобы соскребать жвачки.