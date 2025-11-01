Фредди Крюгер получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Инглунд начал свою актерскую карьеру в 12 лет, когда получил свою первую роль в театре. Он учился в Оклендском университете, который тогда был филиалом Королевской академии драматического искусства. Ролью, которая прославила актера на весь мир, стал обезображенный маньяк Фредди Крюгер в фильме Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов».