Мать Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с актером

«Как много людей благодарны ему за его работу. Я горжусь моим сыночком. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот его выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной, он будет ангелом-хранителем для своих детей», — сказала женщина.