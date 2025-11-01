Ричмонд
Мать Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с актером

Мать актера заявила, что актер будет ангелом-хранителем для своих детей
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

Мать актера Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с сыном. Ее цитирует Super.ru.

Женщина назвала артиста светлым человеком.

«Как много людей благодарны ему за его работу. Я горжусь моим сыночком. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот его выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной, он будет ангелом-хранителем для своих детей», — сказала женщина.

По ее словам, она знает, что о ее сыне будут помнить.

Шестилетняя дочь актера Марта также произнесла речь на прощании с отцом. Девочка вышла к микрофону вместе с матерью, женой артиста Юлией.