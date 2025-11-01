Ричмонд
13-летнюю звезду новых «Папиных дочек» раскритиковали за откровенный наряд

Ева Смирнова недавно вышла в свет в полупрозрачном наряде

Ева Смирнова в конце октября вместе с коллегами презентовала полнометражный фильм «Папины дочки. Мама вернулась». На премьере картины в Москве 13-летняя актриса появилась в откровенном наряде.

Ева Смирнова на премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась», фото: пресс-служба
Она надела черные широкие брюки и полупрозрачный топ с декольте. Смиронова завила волосы в кудри и сделала легкий макияж. Многие пользователи сети раскритиковали юную актрису за наряд, который они сочли слишком откровенным для ее возраста.

«Ева что-то разогналась», «Боди в сетку… Ну совсем не по возрасту», «Не рановато ли для девочки так одеваться?», «Ева так по-взрослому одета», «Очень откровенный наряд для такой маленькой девочки», «Куда вы ее так нарядили? Не рановато ли?», — пишут в соцсетях.

Ева Смирнова на премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась», фото: пресс-служба
Ева Смирнова играет в сериале «Папины дочки. Новые» Диану Васильеву, дочь Веника (Филипп Бледный) и Даши (Анастасия Сиваева). У героини есть сестра-близнец Лиза (Виталия Корниенко), старшая сестра Соня (Полина Денисова) и младшая Арина (Полина Айнутдинова).

Проект «Папины дочки. Новые» стартовал в 2023 году. Уже вышло четыре сезона. По сюжету, Даша повторяет судьбу своей матери и сбегает от мужа в годовщину их свадьбы, оставляя его с четырьмя дочерями. В полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась» героиня возвращается в семью.

Нонна Гришаева и Андрей Леонов на съемках фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Карпович — невеста, Арзамасова — будущая мама: как снимали фильм «Папины дочки. Мама вернулась»

Картина «Папины дочки. Мама вернулась» — уже в широком прокате.