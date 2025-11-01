Продюсер Богатикова отметила отзывчивость и оптимизм актера Романа Попова

Коллега Романа Попова по сериалу Александр Петров 28 октября отметил его талант и назвал смелым и талантливым человеком. По словам Петрова, актер всегда был готов к съемочному дню, а также с любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, при этом оставаясь внимательным и легким. Он добавил, что Попов называл себя человеком, который «умеет улыбаться затылком» и с юмором относится к жизни.