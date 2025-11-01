Ричмонд
Продюсер Богатикова отметила отзывчивость и оптимизм актера Романа Попова

Продюсер Богатикова: Роман Попов всем помогал и никогда не унывал
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов всем помогал и старался никогда не унывать. Об этом 1 ноября на прощании с актером рассказала продюсер и актриса Юлия Богатикова.

«Это был самый солнечный, веселый, жизнерадостный, самый оптимистичный человек, которого я только знала в своей жизни. Он помогал всем и никогда не унывал, он был сама жизнь», — поделилась она.

Актер Карен Арутюнов назвал Попова настоящим другом. Он вспомнил, что на съемках актер собирал вокруг себя всех коллег, рассказывал смешные истории и радовал окружающих.

«Хороший человек, добрый, позитивный, талантливый актер. Жалко очень. Его отсутствие очень сильно ощущается», — добавил Арутюнов.

О смерти Попова 28 октября сообщил источник «Известий». Актера не стало в возрасте 40 лет. У него возник рецидив рака головного мозга, обнаруженного в 2018 году. Попов запомнился по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», на его счету несколько десятков картин.

Коллега Романа Попова по сериалу Александр Петров 28 октября отметил его талант и назвал смелым и талантливым человеком. По словам Петрова, актер всегда был готов к съемочному дню, а также с любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, при этом оставаясь внимательным и легким. Он добавил, что Попов называл себя человеком, который «умеет улыбаться затылком» и с юмором относится к жизни.