Топ-8 документалок фестиваля «Послание к человеку», которые не оставят равнодушными

Режиссер «Крестной» Маржена Сова приезжает в далекую польскую деревню, где когда-то родилась. За годы ее отсутствия это место нисколько не изменилось, не изменились и его жители. Камера с нежностью вглядывается в жизнелюбивую тетю Нюшку, которая следит за хозяйством, воспитывает внуков, заботится о муже. Женщине некогда думать о себе, но в этом, может быть, и есть ее сила. Разные взгляды на жизнь — городской, современный и патриархальный — сталкиваются, но не конфликтуют: герои с чуткостью стараются понять друг друга.