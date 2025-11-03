Ричмонд
Топ-8 документалок фестиваля «Послание к человеку», которые не оставят равнодушными

От ироничной ленты о хоре работников метрополитена до истории отца русской кинофантастики. В обзоре Кино Mail рассказываем о самых любопытных и пронзительных документальных фильмах конкурсных программ 35-го кинофестиваля «Послание к человеку», которые непременно стоит увидеть
Анастасия Меловская
Автор Кино Mail

«Новое начало»

Кадр из фильма «Новое начало»
Кадр из фильма «Новое начало»

Ветерана вьетнамской войны Эл Муна в последнее время одолевают кошмары. Пытаясь справиться с воспоминаниями, он едет через всю Америку, чтобы встретиться с сослуживцами. Фильм «Новое начало» дает проникнуться противоречивым состоянием человека, который держит путь к своему израненному прошлому. Несмотря на выжженную пустошь в душе, герой приходит к выводу: чтобы родилось что-то, старое должно измениться. Эл Муну выпадает подобная возможность — и в этом долгом путешествии он перерождается.

«Двери закрываются»

Кадр из фильма «Осторожно, двери закрываются»
Кадр из фильма «Осторожно, двери закрываются»

«Двери закрываются» — обаятельный фильм Яны Исаенко об академическом хоре работников метрополитена. В обычной жизни герои ленты продают билеты, управляют составами и следят за порядком, но иногда — поют в опере или выступают на масштабном сюрреалистическом шоу в Крыму. Между репетициями и выступлениями герои устраивают посиделки на даче и разговоры о наболевшем.

«Поля падения»

Документальная лента «Поля падения» — единственный российский участник международного конкурса фестиваля «Послания к человеку» — в итоге получила Гран-при. Главный герой этой изобретательной и тактильной картины — мужчина по прозвищу Чечен. В 2000-х он вместе с бригадой единомышленников ищет в тайге обломки упавших космических ракет, запущенных с космодрома в Плесецке. Полнометражный дебют Игоря Елукова построен по принципу found footage («найденная пленка»). И есть своя поэзия в том, как хроникальные кадры из прошлого соединяются со съемками Земли с орбиты.

«Крестная»

Кадр из фильма «Крестная»
Кадр из фильма «Крестная»

Режиссер «Крестной» Маржена Сова приезжает в далекую польскую деревню, где когда-то родилась. За годы ее отсутствия это место нисколько не изменилось, не изменились и его жители. Камера с нежностью вглядывается в жизнелюбивую тетю Нюшку, которая следит за хозяйством, воспитывает внуков, заботится о муже. Женщине некогда думать о себе, но в этом, может быть, и есть ее сила. Разные взгляды на жизнь — городской, современный и патриархальный — сталкиваются, но не конфликтуют: герои с чуткостью стараются понять друг друга.

«Говори со мной, ветер»

Кадр из фильма «Говори со мной, ветер»
Кадр из фильма «Говори со мной, ветер»

Стефан Джорджевич задумывал снять фильм о своей матери, но ее болезнь оказалась сильнее планов. После ее смерти все родственники переехали в дом у озера, чтобы побыть рядом друг с другом. «Говори со мной, ветер» — это тонкое наблюдение за этапами проживания утраты. Через переплетение документальных и игровых кадров, вымысла и реальности режиссер создает трогательный семейный портрет.

«Приключения реального самурая в мире катастроф»

Кадр из фильма «Приключения реального самурая в мире катастроф»
Кадр из фильма «Приключения реального самурая в мире катастроф»

Вальке десять лет, но на долю мальчика уже выпало много испытаний: ноги его совсем не слушаются, а из-за проблем с глазом приходится лечь в больницу. Режиссер Лида Канашова, снимая фильм про своего сына, не пытается манипулировать. Она просто беседует с Валей на разные темы. А сын рассказывает ей о своих мечтах.

«Приключения реального самурая в мире катастроф» — искренний разговор не столько об инвалидности, сколько об отваге маленького человека. Неслучайно картина получила один из главных призов фестиваля «Послание к человеку» — «Золотого кентавра» за лучший документальный фильм национального конкурса.

«Саундтрек к государственному перевороту»

Кадр из фильма «Саундтрек к государственному перевороту»
Кадр из фильма «Саундтрек к государственному перевороту»

1960-е, эпоха деколонизации африканских стран, интриги вокруг премьер-министра республики Конго Патриса Лумумбы, бунт джазменов — лишь малая часть этого насыщенного событиями фильма. «Саундтрек к государственному перевороту» с первых кадров погружает в круговорот архивных материалов, новостных сводок и всепоглощающего джаза. Музыкальный контекст плотно вплетается в социальный и политический, а Луи Армстронг, Нина Симон, Никита Хрущев и Дуайт Эйзенхауэр оказываются неожиданно тесно связаны.

«Однажды в Ленинграде»

Кадр из фильма «Однажды в Ленинграде»
Кадр из фильма «Однажды в Ленинграде»

Киноиндустрия всегда развивалась семимильными шагами, но один человек во многом опередил свое время. Документально-биографический фильм «Однажды в Ленинграде» рассказывает о пионере научной фантастики в кино Павле Клушанцеве. Режиссер «Планеты бурь» и «Дороги к звездам» воплотил свои фантазии о космосе, используя новаторские методы съемки. Вместе с тем, режиссер Михаил Архипов позволяет увидеть в «мастере русской фантастики» простого человека, стремящегося к открытиям.

Больше узнать у Павле Клушанцеве можно в коротком видеоролике Кино Mail.