Имя Айшварии Рай Баччан давно стало синонимом индийской красоты, элегантности и успеха. Она получила титул «Мисс мира», снялась в десятках фильмов, покорила Голливуд, но при этом осталась верна своим корням и семье. За идеальной внешностью скрывается личность с твердыми принципами, острым умом и непростым характером. Собрали малоизвестные и любопытные факты из жизни актрисы, которые помогут увидеть ее не только как икону красоты, но и как женщину, сумевшую построить уникальную карьеру в индустрии, где правят традиции, гламур и давление общественного мнения.