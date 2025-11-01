Эмбер Херд в личном блоге поделилась редкими кадрами со своими тремя детьми. 39-летняя актриса отметила вместе с ними Хэллоуин, который ежегодно празднуется 31 октября.
Звезда примерила костюм ведьмы. Она надела черную длинную юбку и рубашку, а также остроконечную шляпу. Херд распустила кудрявые волосы и сделала яркий праздничный макияж.
Актриса держала на руках пятимесячных близнецов — сына Оушена и дочь Агнес. Малышей она тоже одела в тематические костюмы. Рядом со знаменитостью стояла ее четырехлетняя дочь Уна Пейдж.
Она подражала маме и надела костюм маленькой ведьмы, который включал в себя черное платье с оранжевым поясом на талии, колготки в полоску и остроконечную шляпу. Девочка стояла к камере спиной.
«Хэллоуин с моими милашками», — подписала снимок актриса.
Напомним, Эмбер Херд впервые стала мамой в апреле 2021 года. Уну Пейдж родила суррогатная мать. В декабре 2024 года стало известно, что Херд беременна, а в мае она сообщила о рождении близнецов.
«Моя дочь Агнес и сын Оушен не дают мне скучать (и согревают мое сердце). Когда четыре года назад у меня родилась первая дочь Уна, мой мир изменился навсегда. Я думала, что больше не смогу испытывать такую радость. Но теперь я радуюсь в три раза больше!!!» — говорила звезда.