Светлана Ходченкова представила сказку про Ягу: звезды на премьере в Москве

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера сказочного фильма для всей семьи «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в роли симпатичной колдуньи. Гостями мероприятия стали Елена Борщева, Сергей Шакуров, Александр Метелкин, Денис Прытков, Елена Захарова и другие знаменитости, многие из которых пришли на показ с детьми.
Первым зрителям картину представила исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, пришедшая на премьеру в черном мини-платье. Актриса поблагодарила всю съемочную группу и отдельно — режиссера Александра Войтинского: «Спасибо, что доверили, что поверили, и просто — исполнили мою детскую мечту».
По словам Войтинского, самое ценное после просмотра фильма — ощущение того, что с тобой случится чудо. «Если в сказке мы в гостях, происходит полное погружение в волшебную “вселенную”, то в нашем фильме “Яга на нашу голову” другой прием — чудо само приходит в наш мир», — отметил постановщик.
По сюжету фильма, у мальчика Пети Виноградова (Александр Самусев) появляется весьма странная няня. Ворчливая, с крючковатым носом, но очень обаятельная. Петя догадывается, что перед ним настоящая Яга, только молодая, симпатичная и полная сил. Однако знаменитая колдунья почти полностью утратила свою волшебную силу. Петя поможет ей одолеть Кощея (Юрий Колокольников) и вернуть магические способности.
Премьера фильма «Яга на нашу голову» в кинотеатрах состоится 13 ноября 2025 года. Ленту выпустит компания «НМГ Кинопрокат».