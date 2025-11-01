Ричмонд
Светлана Ходченкова представила сказку про Ягу: звезды на премьере в Москве

Как прошла светская премьера сказки для всей семьи «Яга на нашу голову» про дружбу мальчика и обаятельной колдуньи, смотрите в репортаже Кино Mail

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера сказочного фильма для всей семьи «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в роли симпатичной колдуньи. Гостями мероприятия стали Елена Борщева, Сергей Шакуров, Александр Метелкин, Денис Прытков, Елена Захарова и другие знаменитости, многие из которых пришли на показ с детьми.

Светлана Ходченкова на премьере фильма «Яга на нашу голову»
Светлана Ходченкова на премьере фильма «Яга на нашу голову»Источник: Пресс-служба

Первым зрителям картину представила исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, пришедшая на премьеру в черном мини-платье. Актриса поблагодарила всю съемочную группу и отдельно — режиссера Александра Войтинского: «Спасибо, что доверили, что поверили, и просто — исполнили мою детскую мечту».

Александр Войтинский и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Александр Войтинский и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба

По словам Войтинского, самое ценное после просмотра фильма — ощущение того, что с тобой случится чудо. «Если в сказке мы в гостях, происходит полное погружение в волшебную “вселенную”, то в нашем фильме “Яга на нашу голову” другой прием — чудо само приходит в наш мир», — отметил постановщик.

Елена Захарова с дочерью на премьере фильма «Яга на нашу голову»
Елена Захарова с дочерью на премьере фильма «Яга на нашу голову»Источник: Пресс-служба
Елена Борщева с дочерью на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Елена Борщева с дочерью на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Александр и Полина Метелкины с дочкой на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Александр и Полина Метелкины с дочкой на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Денис Прытков и Галина Денисенко на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Денис Прытков и Галина Денисенко на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Сергей Шакуров на премьере фильма «Яга на нашу голову»
Сергей Шакуров на премьере фильма «Яга на нашу голову»Источник: Пресс-служба

По сюжету фильма, у мальчика Пети Виноградова (Александр Самусев) появляется весьма странная няня. Ворчливая, с крючковатым носом, но очень обаятельная. Петя догадывается, что перед ним настоящая Яга, только молодая, симпатичная и полная сил. Однако знаменитая колдунья почти полностью утратила свою волшебную силу. Петя поможет ей одолеть Кощея (Юрий Колокольников) и вернуть магические способности.

Камиль Ларин с семьей на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Камиль Ларин с семьей на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба
Владимир Любимцев с семьей на премьере фильма «Яга на нашу голову»
Владимир Любимцев с семьей на премьере фильма «Яга на нашу голову»Источник: Пресс-служба

Премьера фильма «Яга на нашу голову» в кинотеатрах состоится 13 ноября 2025 года. Ленту выпустит компания «НМГ Кинопрокат».