В материале собрали всю доступную информацию о свежей работе режиссера Пьера Цигаридиса. Мы расскажем не только о том, когда выйдет фильм «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» на большие экраны, но и познакомим с актерским составом, раскроем детали сюжета о демонической одержимости и поделимся занятными фактами его создания.