В материале собрали всю доступную информацию о свежей работе режиссера Пьера Цигаридиса. Мы расскажем не только о том, когда выйдет фильм «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» на большие экраны, но и познакомим с актерским составом, раскроем детали сюжета о демонической одержимости и поделимся занятными фактами его создания.
Дата выхода фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»
Мировая премьера «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» состоялась 24 августа 2024 года. Российские зрители смогут увидеть фильм 13 ноября 2025 года. Прокатчиком выступает «Кинологистика».
Кто снимается в фильме «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»
Режиссер Пьер Цигаридис собрал относительно неизвестный, но убедительный актерский ансамбль, способный передать весь ужас происходящего. Перед актерами стояла сложная задача — создать правдоподобные образы людей, столкнувшихся с демонической сущностью.
В проекте приняли участие: Ребека Кеннеди, Алондра Андраде, Эй Джей Боуэн, Пакстон Карвилл, Эмили Госс, Уильям Габриэль Грир, Ранен Нават и другие актеры.
О чем будет фильм «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»
Важно сразу отметить: фильм не имеет никакого отношения к Пеннивайзу. Это совершенно самостоятельная история о демонической одержимости и семейном проклятии.
Сюжет вращается вокруг мальчика по имени Майки, который начинает видеть кошмары, постепенно проникающие в реальность. Ситуация обостряется, когда его мать становится одержима демонической сущностью, жаждущей смерти как можно большего числа людей. Майки вынужден бороться за выживание, но проклятие, обрушившееся на его семью, оказывается сильнее — оно будет преследовать его всю жизнь и передастся потомкам.
Интересные факты о фильме «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»
Создание фильма сопровождалось несколькими любопытными деталями, которые раскрывают замысел режиссера.
Название-загадка. Использование слова «Оно» в названии вызвало немало споров среди зрителей, ожидавших адаптацию Кинга. Но мы все знаем, как работает российская локализаторская служба, пытающаяся привлечь внимание к картине.
Социальный подтекст. За мистическим сюжетом скрывается серьезное послание о проблемах неблагополучных семей, психологических травмах и последствиях домашнего насилия.
Визуальные решения. Несмотря на скромный бюджет, создателям удалось добиться качественных спецэффектов и грима, особенно в изображении демонической сущности, которая не застывает в одном облике, постоянно трансформируясь для большего устрашения.
Динамичный темп. Фильм выдерживает быстрый ритм на протяжении всего хронометража, сочетая элементы психологического хоррора, слэшера и фильма о одержимости.
После титров. Как и во многих современных хоррорах, здесь есть сцена после финальных титров, намекающая на возможное продолжение истории.