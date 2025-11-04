Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»: дата выхода, исполнители главных ролей и создатели

Поклонники жанра уже затаили дыхание в ожидании новой порции кошмаров, и главный вопрос, который витает в воздухе: когда же выйдет фильм «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» и станет ли он достойным преемником страшных легенд Стивена Кинга. Спойлер: нет
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кадр из фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

В материале собрали всю доступную информацию о свежей работе режиссера Пьера Цигаридиса. Мы расскажем не только о том, когда выйдет фильм «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» на большие экраны, но и познакомим с актерским составом, раскроем детали сюжета о демонической одержимости и поделимся занятными фактами его создания.

Дата выхода фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

Мировая премьера «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» состоялась 24 августа 2024 года. Российские зрители смогут увидеть фильм 13 ноября 2025 года. Прокатчиком выступает «Кинологистика».

Кто снимается в фильме «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

Ранен Нават в фильме Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Ранен Нават в фильме «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

Режиссер Пьер Цигаридис собрал относительно неизвестный, но убедительный актерский ансамбль, способный передать весь ужас происходящего. Перед актерами стояла сложная задача — создать правдоподобные образы людей, столкнувшихся с демонической сущностью.

О чем будет фильм «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

Кадр из фильма Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кадр из фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

Важно сразу отметить: фильм не имеет никакого отношения к Пеннивайзу. Это совершенно самостоятельная история о демонической одержимости и семейном проклятии.

Сюжет вращается вокруг мальчика по имени Майки, который начинает видеть кошмары, постепенно проникающие в реальность. Ситуация обостряется, когда его мать становится одержима демонической сущностью, жаждущей смерти как можно большего числа людей. Майки вынужден бороться за выживание, но проклятие, обрушившееся на его семью, оказывается сильнее — оно будет преследовать его всю жизнь и передастся потомкам.

Интересные факты о фильме «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» 

Кадр из фильма Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кадр из фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»

Создание фильма сопровождалось несколькими любопытными деталями, которые раскрывают замысел режиссера.

  • Название-загадка. Использование слова «Оно» в названии вызвало немало споров среди зрителей, ожидавших адаптацию Кинга. Но мы все знаем, как работает российская локализаторская служба, пытающаяся привлечь внимание к картине. 

  • Социальный подтекст. За мистическим сюжетом скрывается серьезное послание о проблемах неблагополучных семей, психологических травмах и последствиях домашнего насилия.

  • Визуальные решения. Несмотря на скромный бюджет, создателям удалось добиться качественных спецэффектов и грима, особенно в изображении демонической сущности, которая не застывает в одном облике, постоянно трансформируясь для большего устрашения.

  • Динамичный темп. Фильм выдерживает быстрый ритм на протяжении всего хронометража, сочетая элементы психологического хоррора, слэшера и фильма о одержимости.

  • После титров. Как и во многих современных хоррорах, здесь есть сцена после финальных титров, намекающая на возможное продолжение истории.