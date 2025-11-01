Хайди Клум организовала традиционную вечеринку в честь Хэллоуина, который во всем мире отмечается 31 октября. Модель устроила праздник в Нью-Йорке и назвала его «Хайдиуин».
На вечеринке 52-летняя Клум появилась в образе горгоны Медузы. До этого знаменитость показала маску от нового наряда на праздник. Она надела устрашающий костюм со шлейфом, который был виде хвоста. Известно, что он растянулся на 2,5 метра.
На лице модели была маска с огромным носом, клыками и роботизированными змеями на голове. Клум посоветовала всем не смотреть на змей слишком долго — иначе есть шанс превратиться в камень.
На празднике появился и муж звезды — музыкант Том Каулитц, который примерил костюм Персея. Он вышел на дорожку в доспехах, с щитом и мечом.
На вечеринке также были Лени Клум, дочь модели, Билл Каулитц, Мэй Маск, Дэмиан Херли и другие звезды.
Напомним, Хайди Клум ежегодно устраивает костюмированный бал в честь Хэллоуина. Модель и ее супруг любят наряжаться в необычные образы. Например, в прошлом году они перевоплотились в героев из фильма «Инопланетянин» 1982 года.
Ранее Хайди Клум опубликовала редкое фото с дочерью в честь ее 16-летия.