Местный знахарь объявляет мальчика Антихристом и винит во всех несчастьях, обрушившихся на деревню. Солдату предстоит не просто защитить своих детей от разъяренной толпы, но и вступить в отчаянную борьбу с самим Дьяволом, который искушает души односельчан. Это история не только о внешнем конфликте, но и о внутреннем искуплении, где главному герою приходится столкнуться с призраками собственного прошлого и сразиться за спасение своей души.