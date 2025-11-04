С первых же анонсов картина привлекла внимание не только звездным составом во главе с Сергеем Безруковым, но и смелой для отечественного проката темой, погружающей в пугающие глубины славянского мистицизма и религиозного фанатизма. В этом материале расскажем не только точную дату, когда выйдет фильм «Искупление» в широкий прокат, но и познакомим со актерским составом, раскроем детали мрачного сюжета, переносящего в русскую деревню XIX века, и поделимся интересными фактами о создании ленты.
Дата выхода фильма «Искупление»
Премьера фильма «Искупление» уже состоялась в узких кругах, и теперь его ждет широкая аудитория. Картина была отобрана во внеконкурсную программу «Дикие ночи» 47-го Московского международного кинофестиваля, где ее показали при полном аншлаге. Успех у критиков и ценителей кино лишь подогрел интерес к ее выходу в прокат.
Официальная мировая премьера фильма «Искупление» состоялась 23 апреля 2025 года. А вот на большие экраны по всей России картина выйдет 13 ноября 2025 года. Так что у российского зрителя есть четкий ориентир, когда можно будет лично оценить мрачную работу Константина Еронина.
О чем будет фильм «Искупление»
Сюжет фильма переносит нас в конец XIX века. Безымянный солдат возвращается в родную деревню после тяжелой русско-турецкой войны. Вместо радостной встречи его ждет трагедия: жена пропала, а его дети — немая дочь и сын с особенностями развития — остались одни и стали изгоями.
Местный знахарь объявляет мальчика Антихристом и винит во всех несчастьях, обрушившихся на деревню. Солдату предстоит не просто защитить своих детей от разъяренной толпы, но и вступить в отчаянную борьбу с самим Дьяволом, который искушает души односельчан. Это история не только о внешнем конфликте, но и о внутреннем искуплении, где главному герою приходится столкнуться с призраками собственного прошлого и сразиться за спасение своей души.
Кто снимается в фильме «Искупление»
Сильной стороной «Искупления» стал его актерский состав. Режиссер Константин Еронин лично беседовал с каждым кандидатом, чтобы убедиться в общности взглядов и понимании глубокой, православной тематики картины.
Сергей Безруков — Безымянный Солдат, ветеран русско-турецкой войны, который возвращается домой и вынужден в одиночку сражаться за своих детей и свою душу.
Никита Кологривый — смотритель кладбища, один из жителей деревни, чувствующий присутствие нечистой силы.
Виктор Сухоруков — знахарь, религиозный фанатик, обвиняющий детей главного героя в бедах деревни. Его роль уже называют одной из самых запоминающихся.
Хаски (Дмитрий Кузнецов) — Чума, один из всадников Апокалипсиса, воплощенный в образе жителя деревни.
Кирилл Кяро — Голод, еще один всадник Апокалипсиса, символизирующий бедствие, постигшее людей.
Полина Ватага — немая дочь главного героя.
Николай Булатов — сын главного героя, юноша с отклонениями в развитии, которого местные считают одержимым.
Виктор Михайлов — Сатана, главный антагонист, искушающий души жителей деревни.
Интересные факты о фильме «Искупление»
Создание «Искупления» — это процесс, полный любопытных деталей, которые раскрывают замысел режиссера.
Продолжение темы. Режиссер Константин Еронин продолжает развивать тему искупления, начатую в его дебютной короткометражке «Чистилище», получившей награду в Каннах как «Лучший черно-белый фильм».
Камера как соавтор. Операторы картины Никита Горелкин и Егор Панковский выступили не только как создатели визуального ряда, но и как соавторы сценария. Их работа построена на использовании современных методов съемки для создания кадров, напоминающих классическую живопись.
Цвет как ключ к разгадке. Несмотря на то, что лента выполнена в черно-белой гамме, в ней несколько раз появляются яркие цветные вспышки. По замыслу создателей, зрителю предстоит самостоятельно догадаться, что они означают, и это станет ключом к пониманию всей философии фильма.
Музыкальный бэкграунд. Рэпер Хаски, исполнивший в фильме одну из ролей, ранее уже сотрудничал с Ерониным — режиссер снял для него несколько клипов. Это помогло им найти общий язык на съемочной площадке.
Философия в деталях. Режиссер погружает зрителя в пограничные состояния сознания: многие сцены показывают персонажей в момент засыпания или пробуждения, что, по мысли создателей, делает их более уязвимыми для сил извне и отсылает к трудам филолога Владимира Проппа.