Что известно о фильме «Искупление»: дата выхода, создатели и исполнители главных ролей

В мире российского кино грядет событие, выбивающееся из общего ряда. Режиссер Константин Еронин, известный по отмеченной в Каннах короткометражке «Чистилище», представляет свой полный метр — мистический триллер «Искупление», который выйдет в ноябре
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Искупление
Кадр из фильма «Искупление»

С первых же анонсов картина привлекла внимание не только звездным составом во главе с Сергеем Безруковым, но и смелой для отечественного проката темой, погружающей в пугающие глубины славянского мистицизма и религиозного фанатизма. В этом материале расскажем не только точную дату, когда выйдет фильм «Искупление» в широкий прокат, но и познакомим со актерским составом, раскроем детали мрачного сюжета, переносящего в русскую деревню XIX века, и поделимся интересными фактами о создании ленты.

Дата выхода фильма «Искупление»

Премьера фильма «Искупление» уже состоялась в узких кругах, и теперь его ждет широкая аудитория. Картина была отобрана во внеконкурсную программу «Дикие ночи» 47-го Московского международного кинофестиваля, где ее показали при полном аншлаге. Успех у критиков и ценителей кино лишь подогрел интерес к ее выходу в прокат.

Официальная мировая премьера фильма «Искупление» состоялась 23 апреля 2025 года. А вот на большие экраны по всей России картина выйдет 13 ноября 2025 года. Так что у российского зрителя есть четкий ориентир, когда можно будет лично оценить мрачную работу Константина Еронина.

О чем будет фильм «Искупление»

Кадр из фильма Искупление
Кадр из фильма «Искупление»

Сюжет фильма переносит нас в конец XIX века. Безымянный солдат возвращается в родную деревню после тяжелой русско-турецкой войны. Вместо радостной встречи его ждет трагедия: жена пропала, а его дети — немая дочь и сын с особенностями развития — остались одни и стали изгоями.

Местный знахарь объявляет мальчика Антихристом и винит во всех несчастьях, обрушившихся на деревню. Солдату предстоит не просто защитить своих детей от разъяренной толпы, но и вступить в отчаянную борьбу с самим Дьяволом, который искушает души односельчан. Это история не только о внешнем конфликте, но и о внутреннем искуплении, где главному герою приходится столкнуться с призраками собственного прошлого и сразиться за спасение своей души.

Кто снимается в фильме «Искупление»

Сергей Безруков в фильме Искупление
Сергей Безруков в фильме «Искупление»

Сильной стороной «Искупления» стал его актерский состав. Режиссер Константин Еронин лично беседовал с каждым кандидатом, чтобы убедиться в общности взглядов и понимании глубокой, православной тематики картины.

  • Сергей Безруков — Безымянный Солдат, ветеран русско-турецкой войны, который возвращается домой и вынужден в одиночку сражаться за своих детей и свою душу.

  • Никита Кологривый — смотритель кладбища, один из жителей деревни, чувствующий присутствие нечистой силы.

  • Виктор Сухоруков — знахарь, религиозный фанатик, обвиняющий детей главного героя в бедах деревни. Его роль уже называют одной из самых запоминающихся.

  • Хаски (Дмитрий Кузнецов) — Чума, один из всадников Апокалипсиса, воплощенный в образе жителя деревни.

  • Кирилл Кяро — Голод, еще один всадник Апокалипсиса, символизирующий бедствие, постигшее людей.

  • Полина Ватага — немая дочь главного героя.

  • Николай Булатов — сын главного героя, юноша с отклонениями в развитии, которого местные считают одержимым.

  • Виктор Михайлов — Сатана, главный антагонист, искушающий души жителей деревни.

Никита Кологривый в фильме Искупление
Никита Кологривый в фильме «Искупление»

Интересные факты о фильме «Искупление» 

Создание «Искупления» — это процесс, полный любопытных деталей, которые раскрывают замысел режиссера.

  • Продолжение темы. Режиссер Константин Еронин продолжает развивать тему искупления, начатую в его дебютной короткометражке «Чистилище», получившей награду в Каннах как «Лучший черно-белый фильм».

  • Камера как соавтор. Операторы картины Никита Горелкин и Егор Панковский выступили не только как создатели визуального ряда, но и как соавторы сценария. Их работа построена на использовании современных методов съемки для создания кадров, напоминающих классическую живопись.

  • Цвет как ключ к разгадке. Несмотря на то, что лента выполнена в черно-белой гамме, в ней несколько раз появляются яркие цветные вспышки. По замыслу создателей, зрителю предстоит самостоятельно догадаться, что они означают, и это станет ключом к пониманию всей философии фильма.

  • Музыкальный бэкграунд. Рэпер Хаски, исполнивший в фильме одну из ролей, ранее уже сотрудничал с Ерониным — режиссер снял для него несколько клипов. Это помогло им найти общий язык на съемочной площадке.

  • Философия в деталях. Режиссер погружает зрителя в пограничные состояния сознания: многие сцены показывают персонажей в момент засыпания или пробуждения, что, по мысли создателей, делает их более уязвимыми для сил извне и отсылает к трудам филолога Владимира Проппа.

Кадр из фильма Искупление
Кадр из фильма «Искупление»