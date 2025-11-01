Звезда «Реальных пацанов» поделился воспоминаниями о Романе Попове на прощании с ним

Он рассказал, что Попов был меломаном, обожал качественную музыку. Однажды актеры вместе снимались в одном сериале, съемки проходили в Турции, и они жили в одном отеле. Каждый съемочный день артисты заканчивали в ресторане на первом этаже, где пели песни. По словам Верещагина, Попов всегда узнавал, как зовут администратора и называл его исключительно по имени-отчеству, а песни он исполнял даже на английском и знал их в большом количестве.