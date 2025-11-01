Винс Гиллиган, подаривший миру «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», возвращается с проектом, который обещает взорвать мозг так же, как когда-то это сделала метамфетаминная империя Уайта. На этот раз его оружие — не голубая химия, а всепоглощающее, тотальное счастье. Новый сериал «Из многих» (известный также, как «Викаро 339» и «Плюрибус») — это смелая антиутопическая сатира, где самый страшный вирус не убивает, а заражает блаженством. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон, об актерах и создателях проекта, а также приводим некоторые любопытные факты о процессе съемок.