Винс Гиллиган, подаривший миру «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», возвращается с проектом, который обещает взорвать мозг так же, как когда-то это сделала метамфетаминная империя Уайта. На этот раз его оружие — не голубая химия, а всепоглощающее, тотальное счастье. Новый сериал «Из многих» (известный также, как «Викаро 339» и «Плюрибус») — это смелая антиутопическая сатира, где самый страшный вирус не убивает, а заражает блаженством. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон, об актерах и создателях проекта, а также приводим некоторые любопытные факты о процессе съемок.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Из многих»
Премьера сериала «Из многих» запланирована на 7 ноября 2025 года. В этот день на Apple TV+ появятся сразу две первые серии, а затем новые эпизоды будут выходить еженедельно. Всего в первом сезоне планируется 9 серий, последняя должна появиться 26 декабря 2025 года.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Из многих»
Чтобы создать мир, где реальность искажена вирусом счастья, съемочной группе потребовалось найти баланс между узнаваемостью и сюрреализмом.
Альбукерке, Нью-Мексико
Гиллиган остается верен своей любимой локации. В Альбукерке, городе, ставшем домом для Уолтера Уайта и Джимми Макгилла, развернется новая аномалия. Съемки здесь обеспечивают ту самую гиллигановскую атмосферу провинциальной Америки, которая служит идеальным фоном для надвигающегося безумия.
Студийные павильоны
Для изображения футуристичных и искаженных счастливых миров, а также для сложных сцен с аномалиями, команда активно использовала студийные съемки и, несомненно, компьютерную графику. Опыт сорежиссера проекта Байрона Ховарда в анимации («Зверополис», «Вольт») должен привнести в визуальный ряд уникальную стилистику.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Из многих»
Гиллиган, как всегда, собрал блестящий ансамбль, где есть и давние соратники, и новые таланты. Главную роль он написал специально для актрисы, которую знает и ценит долгие годы.
Ри Сихорн (Кэрол Стурка). Актриса, известная по роли Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу», возвращается к Гиллигану уже как главная героиня — «самая несчастная женщина на Земле».
Каролина Выдра (Анна). Актриса из «Твин Пикса» и «Настоящей крови» сыграет оптимистичную девушку, что будет контрастировать с героиней Сихорн.
Дженнифер Браво известна по сериалу «Империя».
Карлос Мануэль Весга — звезда сериала «Пабло Эскобар, хозяин зла».
Мириам Шор — актриса с впечатляющим послужным списком («Американское чтиво», «Стражи Галактики. Часть 3», «Убить скуку»).
Самба Шутте, запомнившийся по сериалу «Наш флаг означает Смерть», и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Из многих»
Сюжет сериала — это гениальная подстава для нашего восприятия. Ведь что может быть плохого в счастье? Гиллиган отвечает: все. Главная героиня, Кэрол Стурка — писательница любовных романов, презирающая собственную работу, — во время промотура по Нью-Мексико обнаруживает, что почти все человечество поразил «вирус счастья». Люди стали покладистыми, улыбчивыми и абсолютно довольными. Все, кроме нее.
Ее одиночество в новом «идеальном» мире становится проклятием и единственной надеждой. Сериал будет исследовать природу этого феномена, раскрывая заговор, стоящий за навязанной эйфорией. Это философская критика ложного единства, тоталитаризма под маской благости и добровольного отказа от свободы воли ради комфорта. Ожидайте фирменный гиллигановский микс: сатиру, мрачный юмор, напряженный сюжет и сложные моральные дилеммы, которые заставят задуматься о том, что на самом деле делает нас людьми.
Интересные факты о сериале «Из многих»
Собрали несколько любопытных деталей, которые раскрывают кухню создания этого проекта.
Возвращение к истокам. Сам Гиллиган намекал, что сериал «вернет его к истокам». А истоками для него была работа над «Секретными материалами». Инсайдеры и вовсе описывают проект как микс «Секретных материалов» и «Сумеречной зоны».
Битва стримингов. После презентации проекта Sony Pictures за него развернулась настоящая битва стриминговых гигантов. Права в итоге выиграл Apple TV+, заказав сразу два сезона.
Тайная промо-кампания. Промо-кампания сериала стала вирусной сама по себе. Странные тизеры, где женщина облизывает пончики или ходит в окровавленной футболке, и загадочный телефонный номер, на который можно было позвонить, создали идеальную атмосферу тайны.
Помеха от забастовки. Работа над сценарием первого сезона была приостановлена из-за забастовки сценаристов в Голливуде в 2023 году, что сдвинуло график съемок.