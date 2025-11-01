Ричмонд
Что известно о 1-м сезоне сериала «Из многих»: дата выхода, создатели и другие подробности

Узнайте, когда выйдет первый сезон сериала «Из многих», чтобы не пропустить историю о том, как борьба со всеобщим счастьем может стать последним актом свободы
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Из многих
Кадр из сериала «Из многих»

Винс Гиллиган, подаривший миру «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», возвращается с проектом, который обещает взорвать мозг так же, как когда-то это сделала метамфетаминная империя Уайта. На этот раз его оружие — не голубая химия, а всепоглощающее, тотальное счастье. Новый сериал «Из многих» (известный также, как «Викаро 339» и «Плюрибус») — это смелая антиутопическая сатира, где самый страшный вирус не убивает, а заражает блаженством. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон, об актерах и создателях проекта, а также приводим некоторые любопытные факты о процессе съемок.

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Из многих»

Премьера сериала «Из многих» запланирована на 7 ноября 2025 года. В этот день на Apple TV+ появятся сразу две первые серии, а затем новые эпизоды будут выходить еженедельно. Всего в первом сезоне планируется 9 серий, последняя должна появиться 26 декабря 2025 года.

Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Из многих» 

Чтобы создать мир, где реальность искажена вирусом счастья, съемочной группе потребовалось найти баланс между узнаваемостью и сюрреализмом.

Альбукерке, Нью-Мексико

Кадр из сериала Из многих
Кадр из сериала «Из многих»

Гиллиган остается верен своей любимой локации. В Альбукерке, городе, ставшем домом для Уолтера Уайта и Джимми Макгилла, развернется новая аномалия. Съемки здесь обеспечивают ту самую гиллигановскую атмосферу провинциальной Америки, которая служит идеальным фоном для надвигающегося безумия.

Студийные павильоны

Кадр из сериала Из многих
Кадр из сериала «Из многих»

Для изображения футуристичных и искаженных счастливых миров, а также для сложных сцен с аномалиями, команда активно использовала студийные съемки и, несомненно, компьютерную графику. Опыт сорежиссера проекта Байрона Ховарда в анимации («Зверополис», «Вольт») должен привнести в визуальный ряд уникальную стилистику.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Из многих»

Рэй Сихорн и Каролина Выдра в сериале Из многих
Рэй Сихорн и Каролина Выдра в сериале «Из многих»

Гиллиган, как всегда, собрал блестящий ансамбль, где есть и давние соратники, и новые таланты. Главную роль он написал специально для актрисы, которую знает и ценит долгие годы.

О чем будет 1-й сезон сериала «Из многих»

Кадр из сериала Из многих
Кадр из сериала «Из многих»

Сюжет сериала — это гениальная подстава для нашего восприятия. Ведь что может быть плохого в счастье? Гиллиган отвечает: все. Главная героиня, Кэрол Стурка — писательница любовных романов, презирающая собственную работу, — во время промотура по Нью-Мексико обнаруживает, что почти все человечество поразил «вирус счастья». Люди стали покладистыми, улыбчивыми и абсолютно довольными. Все, кроме нее.

Ее одиночество в новом «идеальном» мире становится проклятием и единственной надеждой. Сериал будет исследовать природу этого феномена, раскрывая заговор, стоящий за навязанной эйфорией. Это философская критика ложного единства, тоталитаризма под маской благости и добровольного отказа от свободы воли ради комфорта. Ожидайте фирменный гиллигановский микс: сатиру, мрачный юмор, напряженный сюжет и сложные моральные дилеммы, которые заставят задуматься о том, что на самом деле делает нас людьми.

Интересные факты о сериале «Из многих»

Кадр из сериала Из многих
Кадр из сериала «Из многих»

Собрали несколько любопытных деталей, которые раскрывают кухню создания этого проекта.

  • Возвращение к истокам. Сам Гиллиган намекал, что сериал «вернет его к истокам». А истоками для него была работа над «Секретными материалами». Инсайдеры и вовсе описывают проект как микс «Секретных материалов» и «Сумеречной зоны».

  • Битва стримингов. После презентации проекта Sony Pictures за него развернулась настоящая битва стриминговых гигантов. Права в итоге выиграл Apple TV+, заказав сразу два сезона.

  • Тайная промо-кампания. Промо-кампания сериала стала вирусной сама по себе. Странные тизеры, где женщина облизывает пончики или ходит в окровавленной футболке, и загадочный телефонный номер, на который можно было позвонить, создали идеальную атмосферу тайны.

  • Помеха от забастовки. Работа над сценарием первого сезона была приостановлена из-за забастовки сценаристов в Голливуде в 2023 году, что сдвинуло график съемок.