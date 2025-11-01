Съемочной группе во главе с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем предстояло решить сложнейшую задачу — найти в Советском Союзе локации, которые могли бы сойти за Францию эпохи кардинала Ришелье. Бюджет был скромным, но это не остановило создателей — они объехали полстраны в поисках нужной атмосферы. Ответ на вопрос, где снимали фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», поражает своим размахом: от львовских улочек до одесских дворцов. Эта кинематографическая одиссея подарила нам тот самый неповторимый мир, где живут четверка друзей и звучат песни Максима Дунаевского.