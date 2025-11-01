Съемочной группе во главе с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем предстояло решить сложнейшую задачу — найти в Советском Союзе локации, которые могли бы сойти за Францию эпохи кардинала Ришелье. Бюджет был скромным, но это не остановило создателей — они объехали полстраны в поисках нужной атмосферы. Ответ на вопрос, где снимали фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», поражает своим размахом: от львовских улочек до одесских дворцов. Эта кинематографическая одиссея подарила нам тот самый неповторимый мир, где живут четверка друзей и звучат песни Максима Дунаевского.
Города, места и локации, где снимали «Д’Артаньян и три мушкетера»
Съемочный процесс напоминал настоящее путешествие во времени. Создатели фильма сумели разглядеть французские черты в архитектуре разных городов СССР, создав у зрителя полную иллюзию пребывания в старой Франции.
Львов — главные «улицы Парижа»
Львов стал основной съемочной площадкой, исполнив роль Парижа. Его средневековая архитектура идеально подошла для создания атмосферы французской столицы.
Улица Снежная — здесь Д’Артаньян въезжал в Париж и оказывался у дома галантерейщика Бонасье.
Двор Бернардинского монастыря — эта локация «сыграла» городок Менг, где состоялась первая встреча Д’Артаньяна с Рошфором. Деревянные галереи вдоль монастырских стен стали свидетелями знаменитой драки.
Армянский собор — его двор с узнаваемой аркадой стал местом тройной дуэли Д’Артаньяна с мушкетерами, переросшей в стычку с гвардейцами кардинала.
Свиржский замок — многофункциональная локация
Замок середины XVII века в селе Свирж Львовской области стал «звездой» фильма, появившись в нескольких совершенно разных ролях.
Родовое гнездо Д’Артаньянов — на фоне лестницы Верхнего замкового двора герой Боярского прощался с отцом.
Бетюнский монастырь — здесь укрывалась Констанция. Замок показан со стороны центрального подъезда и моста через ров.
Бастион Сен-Жерве — в окрестностях замка мушкетеры завтракали под пулями во время осады Ла-Рошели.
Одесса — королевская роскошь
Когда потребовалось показать богатство и величие королевского двора, съемочная группа отправилась в Одессу:
Одесский оперный театр — его парадная лестница и интерьеры стали местом проведения Марлезонского балета. По ней королевская чета спускалась в сопровождении свиты.
Одесская киностудия — во дворе киностудии снимали финальный эпизод фильма. Как вспоминал Михаил Боярский, «поставили массовку так коридором, чтобы не было видно, что справа, что слева».
Другие знаковые локации Львовской области
Пока Львов с блеском исполнял роль Парижа, его живописные окрестности превратились в другие ключевые точки на карте приключений мушкетеров.
Олесский замок стал лондонской резиденцией герцога Бекингема, куда за подвесками мчался Д’Артаньян.
Подгорецкий дворец превратился в парижскую Ратушу, к которой скакал Д’Артаньян с подвесками для королевы.
Хотинская крепость в Черновицкой области «сыграла» роль осажденной Ла-Рошели.
Интересные факты о фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»
За кадром яркой и веселой картины скрываются не менее увлекательные истории, которые раскрывают весь масштаб работы, проделанной создателями фильма.
Актерское братство и «сухой закон». На съемках царила уникальная атмосфера дружбы. Актеры настолько сжились с образами, что ходили в мушкетерских костюмах в рестораны и даже спали в них. Попытка ввести на площадке «сухой закон» провалилась — начальник львовского ГАИ оборудовал в багажнике своей «Волги» импровизированный бар с краником.
Опасные трюки и серьезные травмы. Михаил Боярский получил серьезную травму во время съемок сцены в Одесском оперном театре. В результате неудачного движения шпага проткнула ему небо, не дойдя всего сантиметр до мозга. Несмотря на это, актер продолжил съемки после краткого перерыва.
Проблемы с цензурой и КГБ. Актеры поселились в гостинице «Ульяновская», номера которой были напичканы «жучками». Боярский пародировал Брежнева, а Лев Дуров передразнивал других политических деятелей, что едва не привело к серьезному скандалу. Режиссера вызывали в КГБ с показаниями прослушки.
Тайный знак мушкетеров. В финальной сцене Владимир Балон, игравший де Жюссака, самовольно сделал мушкетерский знак двумя пальцами. Режиссер сначала возмутился, но потом оставил этот момент в фильме как символ уважения между противниками.
Песенный скандал. Из-за конфликта режиссера с автором текстов песен Юрием Ряшенцевым картина год пролежала на полке. Для «Песни Миледи» Вениамин Смехов и Георгий Юнгвальд-Хилькевич написали новый текст без ведома поэта, что привело к судебному разбирательству.
Бюджетные решения. При скромном бюджете реквизит создавали из подручных средств. Юнгвальд-Хилькевич лично мастерил «алмазные подвески» из бижутерии, купленной на одесском рынке, а украшения на мушкетерских костюмах делали из фольги по пять копеек за метр.