Где снимали фильм «Д’Артаньян и три мушкетера»: Париж в локациях СССР

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» стал классикой советского кинематографа во многом благодаря своей уникальной атмосфере, которую создавали не павильоны, а реальные исторические локации. Если вы хотите узнать, где снимали эту картину и представить себя на месте отважного гасконца, наш гид — для вас
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Д’Артаньян и три мушкетера
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Съемочной группе во главе с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем предстояло решить сложнейшую задачу — найти в Советском Союзе локации, которые могли бы сойти за Францию эпохи кардинала Ришелье. Бюджет был скромным, но это не остановило создателей — они объехали полстраны в поисках нужной атмосферы. Ответ на вопрос, где снимали фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», поражает своим размахом: от львовских улочек до одесских дворцов. Эта кинематографическая одиссея подарила нам тот самый неповторимый мир, где живут четверка друзей и звучат песни Максима Дунаевского.

Города, места и локации, где снимали «Д’Артаньян и три мушкетера»

Съемочный процесс напоминал настоящее путешествие во времени. Создатели фильма сумели разглядеть французские черты в архитектуре разных городов СССР, создав у зрителя полную иллюзию пребывания в старой Франции.

Львов — главные «улицы Парижа»

Кадр из фильма Д’Артаньян и три мушкетера
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Львов стал основной съемочной площадкой, исполнив роль Парижа. Его средневековая архитектура идеально подошла для создания атмосферы французской столицы.

  • Улица Снежная — здесь Д’Артаньян въезжал в Париж и оказывался у дома галантерейщика Бонасье. 

  • Двор Бернардинского монастыря — эта локация «сыграла» городок Менг, где состоялась первая встреча Д’Артаньяна с Рошфором. Деревянные галереи вдоль монастырских стен стали свидетелями знаменитой драки.

  • Армянский собор — его двор с узнаваемой аркадой стал местом тройной дуэли Д’Артаньяна с мушкетерами, переросшей в стычку с гвардейцами кардинала.

Свиржский замок — многофункциональная локация

Кадр из фильма Д’Артаньян и три мушкетера
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Замок середины XVII века в селе Свирж Львовской области стал «звездой» фильма, появившись в нескольких совершенно разных ролях.

  • Родовое гнездо Д’Артаньянов — на фоне лестницы Верхнего замкового двора герой Боярского прощался с отцом.

  • Бетюнский монастырь — здесь укрывалась Констанция. Замок показан со стороны центрального подъезда и моста через ров.

  • Бастион Сен-Жерве — в окрестностях замка мушкетеры завтракали под пулями во время осады Ла-Рошели.

Одесса — королевская роскошь

Кадр из фильма Д’Артаньян и три мушкетера
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Когда потребовалось показать богатство и величие королевского двора, съемочная группа отправилась в Одессу:

  • Одесский оперный театр — его парадная лестница и интерьеры стали местом проведения Марлезонского балета. По ней королевская чета спускалась в сопровождении свиты.

  • Одесская киностудия — во дворе киностудии снимали финальный эпизод фильма. Как вспоминал Михаил Боярский, «поставили массовку так коридором, чтобы не было видно, что справа, что слева».

Другие знаковые локации Львовской области

Кадр из фильма Д’Артаньян и три мушкетера
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Пока Львов с блеском исполнял роль Парижа, его живописные окрестности превратились в другие ключевые точки на карте приключений мушкетеров. 

  • Олесский замок стал лондонской резиденцией герцога Бекингема, куда за подвесками мчался Д’Артаньян.

  • Подгорецкий дворец превратился в парижскую Ратушу, к которой скакал Д’Артаньян с подвесками для королевы.

  • Хотинская крепость в Черновицкой области «сыграла» роль осажденной Ла-Рошели.

Интересные факты о фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Кадр из фильма Д’Артаньян и три мушкетера
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

За кадром яркой и веселой картины скрываются не менее увлекательные истории, которые раскрывают весь масштаб работы, проделанной создателями фильма.

  • Актерское братство и «сухой закон». На съемках царила уникальная атмосфера дружбы. Актеры настолько сжились с образами, что ходили в мушкетерских костюмах в рестораны и даже спали в них. Попытка ввести на площадке «сухой закон» провалилась — начальник львовского ГАИ оборудовал в багажнике своей «Волги» импровизированный бар с краником.

  • Опасные трюки и серьезные травмы. Михаил Боярский получил серьезную травму во время съемок сцены в Одесском оперном театре. В результате неудачного движения шпага проткнула ему небо, не дойдя всего сантиметр до мозга. Несмотря на это, актер продолжил съемки после краткого перерыва.

  • Проблемы с цензурой и КГБ. Актеры поселились в гостинице «Ульяновская», номера которой были напичканы «жучками». Боярский пародировал Брежнева, а Лев Дуров передразнивал других политических деятелей, что едва не привело к серьезному скандалу. Режиссера вызывали в КГБ с показаниями прослушки.

  • Тайный знак мушкетеров. В финальной сцене Владимир Балон, игравший де Жюссака, самовольно сделал мушкетерский знак двумя пальцами. Режиссер сначала возмутился, но потом оставил этот момент в фильме как символ уважения между противниками.

  • Песенный скандал. Из-за конфликта режиссера с автором текстов песен Юрием Ряшенцевым картина год пролежала на полке. Для «Песни Миледи» Вениамин Смехов и Георгий Юнгвальд-Хилькевич написали новый текст без ведома поэта, что привело к судебному разбирательству.

  • Бюджетные решения. При скромном бюджете реквизит создавали из подручных средств. Юнгвальд-Хилькевич лично мастерил «алмазные подвески» из бижутерии, купленной на одесском рынке, а украшения на мушкетерских костюмах делали из фольги по пять копеек за метр.