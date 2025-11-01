История Николая II — не просто историческое событие, а драматический роман уже сам по себе. Его правление, от восшествия на престол до гибели вместе с семьей, стало символом конца целой эпохи. На экране образ царя должен быть не просто похожим внешне — от актера требуется показать внутренние противоречия, ответственность и личный трагизм. Рассказываем про российских и зарубежных актеров, которые воплотили образ Николая II на экране